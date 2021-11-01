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Белорусский рубль - в тройке самых «слабых» валют с начала ковид-кризиса

Большинство валют стран СНГ сильно подешевели в период ковид-кризиса – через падение российского рубля. Белорусская валюта осталась среди антилидеров, несмотря на укрепление в нынешнем году.


Сравнение валют стран нашего региона (Восточной Европы и СНГ) по степени влияния на них коронавирусного кризиса провел Инфобанк.

За период ковид-кризиса, пишет Thinktanks.by, то есть с начала 2020 года, значительно ослаб американский доллар: сейчас он на 2,36% слабее, чем был перед, в начале 2020-го.

Ослабление доллара – это зеркальное укрепление евро: за 22 месяца евро вырос на 3,53% к доллару. Вместе с евро крепкими остались и большинство национальных валют, в разной степени жесткости ориентирующиеся на европейскую наднациональную.

В Восточной Европе стали дешевле за этот период к доллару только злотый Польши и форинт Венгрии.

А вот валюты СНГ сильно подешевели за ковид-кризис – через падение российского рубля и нефтяных цен.

Получилось даже географическое разделение рейтинга изменения курсов валют к доллару: вверху – только европейские валюты, а в нижней половине – только валюты из СНГ.

Несмотря на сильнейшее укрепление в октябре, белорусский рубль остался в тройке самых ослабевших валют за период с начала 2020 года. Наряду с сомони Таджикистана и сомом Кыргызстана.
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