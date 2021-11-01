На Зыбицкой продается отель за $20 млн

Стартовая цена — около 50,2 млн рублей. Но продавцы готовы снижать цену примерно до 46,9 млн. А первоначально объект оценили почти в 65,5 млн.





Отель продается со всеми помещениями. Это и офис площадью 206 кв. м, и помещение для заведения общепита (737,8 кв. м). Также есть подземный гараж площадью более 2,3 тыс. кв. м. Сама гостиница занимает примерно 6,6 тыс. кв. м.





Зданием владеет СООО «Славичи», которое банкротится почти два года. За это время продано одно из помещений в здании Mercure — офис площадью 48,3 кв. м.





Совладелец проекта — беларуский предприниматель Алексей Ваганов. В 2019 году произошел конфликт между ним и российским партнером.





Позже стало известно, что идет поиск нового соинвестора, а теперь гостиница и вовсе продается.