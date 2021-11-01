Доллар начал ноябрь резким ростом

Напомним, что по итогам октября белорусский рубль подорожал к корзине валют на 2,14% до максимума за 441 день.





Курс доллара подскочил на 0,0152 BYN до 2,4378 BYN/USD — максимума за 12 дней.





Для сравнения за прошлую неделю доллар подешевел на 0,0073 BYN.





Курс евро снизился на 0,0047 BYN до 2,8186 BYN/EUR и оставил максимум за неделю.





Курс российского рубля подрос лишь на 0,0004 BYN до 3,4367 BYN/100 RUB оттолкнулся от минимума за 7 дней.





Итоги октября 2021 на валютном рынке Беларуси

Разгромом доллара и евро завершился октябрь для белорусского рубля. Он укрепился к ним по итогам месяца максимально за последние 1,5 года.





курс доллара −0,0910 BYN (−3,62%);

курс евро −0,0971 BYN (−3,32%);

курс российского рубля −0,0259 BYN (−0,75%);

корзина валют −2,14%.





Московская биржа

Сегодня на торгах в Москве российский рубль дешевеет к доллару, но укрепляется к евро.





Центробанк России поднял официальный курс доллара на завтра сразу на 57 копеек до 71,0863 RUB/USD.





Официальный курс евро, наоборот, опустился, но всего на 12 копеек до 82,1687 RUB/EUR.





Итоги октября 2021 на валютном рынке России





Обвалом доллара и евро завершился октябрь для российского рубля.





курс доллара −2,1442 RUB (−2,95%);

курс евро −2,0152 RUB (−2,39%);