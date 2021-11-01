+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Доллар начал ноябрь резким ростом

Валютная корзина подорожала на 0,17%. Доллар столкнул белорусский рубль с максимума за 14,5 месяцев.

Напомним, что по итогам октября белорусский рубль подорожал к корзине валют на 2,14% до максимума за 441 день.

Курс доллара подскочил на 0,0152 BYN до 2,4378 BYN/USD — максимума за 12 дней.

Для сравнения за прошлую неделю доллар подешевел на 0,0073 BYN.

Курс евро снизился на 0,0047 BYN до 2,8186 BYN/EUR и оставил максимум за неделю.

Курс российского рубля подрос лишь на 0,0004 BYN до 3,4367 BYN/100 RUB оттолкнулся от минимума за 7 дней.

Итоги октября 2021 на валютном рынке Беларуси

Разгромом доллара и евро завершился октябрь для белорусского рубля. Он укрепился к ним по итогам месяца максимально за последние 1,5 года.

курс доллара −0,0910 BYN (−3,62%);
курс евро −0,0971 BYN (−3,32%);
курс российского рубля −0,0259 BYN (−0,75%);
корзина валют −2,14%.

Московская биржа

Сегодня на торгах в Москве российский рубль дешевеет к доллару, но укрепляется к евро.

Центробанк России поднял официальный курс доллара на завтра сразу на 57 копеек до 71,0863 RUB/USD.

Официальный курс евро, наоборот, опустился, но всего на 12 копеек до 82,1687 RUB/EUR.

Итоги октября 2021 на валютном рынке России

Обвалом доллара и евро завершился октябрь для российского рубля.

курс доллара −2,1442 RUB (−2,95%);
курс евро −2,0152 RUB (−2,39%);
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]