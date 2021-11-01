Доллар начал ноябрь резким ростом
Валютная корзина подорожала на 0,17%. Доллар столкнул белорусский рубль с максимума за 14,5 месяцев.
Напомним, что по итогам октября белорусский рубль подорожал к корзине валют на 2,14% до максимума за 441 день.
Курс доллара подскочил на 0,0152 BYN до 2,4378 BYN/USD — максимума за 12 дней.
Для сравнения за прошлую неделю доллар подешевел на 0,0073 BYN.
Курс евро снизился на 0,0047 BYN до 2,8186 BYN/EUR и оставил максимум за неделю.
Курс российского рубля подрос лишь на 0,0004 BYN до 3,4367 BYN/100 RUB оттолкнулся от минимума за 7 дней.
Итоги октября 2021 на валютном рынке Беларуси
Разгромом доллара и евро завершился октябрь для белорусского рубля. Он укрепился к ним по итогам месяца максимально за последние 1,5 года.
курс доллара −0,0910 BYN (−3,62%);
курс евро −0,0971 BYN (−3,32%);
курс российского рубля −0,0259 BYN (−0,75%);
корзина валют −2,14%.
Московская биржа
Сегодня на торгах в Москве российский рубль дешевеет к доллару, но укрепляется к евро.
Центробанк России поднял официальный курс доллара на завтра сразу на 57 копеек до 71,0863 RUB/USD.
Официальный курс евро, наоборот, опустился, но всего на 12 копеек до 82,1687 RUB/EUR.
Итоги октября 2021 на валютном рынке России
Обвалом доллара и евро завершился октябрь для российского рубля.
курс доллара −2,1442 RUB (−2,95%);
курс евро −2,0152 RUB (−2,39%);
Источник: select.by
13:56 01/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение