Россия завоевывает беларуский рынок

По итогам января-сентября 2021 года негативное сальдо внешней торговли товарами составило 1,506 млрд долларов в эквиваленте. Весь оборот товарной торговли за 9 месяцев достиг 57,8 млрд долларов, пишет banki24.by.





Главную роль в белорусской внешней торговле играет Россия. Доля РФ за 3 квартала 2021-го составила 49,1%. По сравнению с 2020 годом она выросла на 1,3 процентных пункта (в прошлом году было 47,8%).





Удельный вес России в торговле Беларуси превышает совокупную долю остальных стран из первой сотни партнеров Беларуси.





В 2021 году положение россиян только укрепилось. В экспорте товаров из Беларуси РФ заняла 41,4%, в импорте товаров в РБ – 56,4%. В торговле с Россией сформировалось гигантское отрицательное сальдо – минус 5,051 млрд долларов за 9 месяцев. Это сальдо кратно расширилось по сравнению с 2020 годом. Причиной стал опережающий рост импорта из РФ (+46,6%) при отстающем росте экспорта (+22,6%).





Товарооборот Беларуси со странами ЕАЭС за 9 месяцев составил 50,7% от всей торговли товарами. Получается, на долю прочих стран ЕАЭС приходится всего 1,6% товарной торговли Беларуси. Следовательно, торговля с регионом ЕАЭС выросла по значимости за счет России.





Для сравнения: доля Литвы в торговле товарами больше, чем Казахстана, Армении, Кыргызстана и Таджикистана вместе взятых. В 2022 году значение Литвы так торгового партнера может резко упасть – из-за санкций ЕС, прогнозируют эксперты.





Еще один яркий пример – торговля с Арменией и Азербайджаном. Азербайджан не входит в ЕАЭС, но оборот торговли с ним в 2021 году в 6-7 раз выше, чем с Арменией. Судя по росту импорта из Азербайджана, торговлю с ним драйвят углеводороды. В последние годы Беларусь принимала партии нефтяного сырья от азербайджанцев через территорию Украины.