Нацбанк сообщил, что задолженность физических лиц по кредитам на 1 октября составила 16 миллиардов 133,3 миллиона рублей.

По сравнению с началом 2021-го общий объем задолженности по кредитам физлиц вырос на 90,6 миллиона рублей. За август этот показатель увеличился на 340,2 миллиона рублей.

Долги по потребительским кредитам снова начали падать. На 1 октября они составили 5 миллиардов 237 миллионов рублей. Эта сумма на 12,4 миллиона меньше, чем месяцем ранее.

Объем кредитов на недвижимость увеличивается. Задолженность физлиц по этому виду кредитования на 1 октября составила 10 миллиардов 816 миллионов рублей.

Долги белорусов перед банками по недвижимости растут на протяжении всего 2020 года и в этом году.