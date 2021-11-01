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Растет задолженность беларусов по кредитам

Учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки.

Нацбанк сообщил, что задолженность физических лиц по кредитам на 1 октября составила 16 миллиардов 133,3 миллиона рублей.
 
По сравнению с началом 2021-го общий объем задолженности по кредитам физлиц вырос на 90,6 миллиона рублей. За август этот показатель увеличился на 340,2 миллиона рублей.
 
Долги по потребительским кредитам снова начали падать. На 1 октября они составили 5 миллиардов 237 миллионов рублей. Эта сумма на 12,4 миллиона меньше, чем месяцем ранее.
 
Объем кредитов на недвижимость увеличивается. Задолженность физлиц по этому виду кредитования на 1 октября составила 10 миллиардов 816 миллионов рублей. 
 
Долги белорусов перед банками по недвижимости растут на протяжении всего 2020 года и в этом году.
Источник: blizko.by
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