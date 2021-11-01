Андрей Бочкарев резервами для реализации такого плана могут стать технологические решения процесса возведения объекта. Как рассказал РБК заммэра российской столицырезервами для реализации такого плана могут стать технологические решения процесса возведения объекта.

– Например, можно собирать узел распределения воды на объекте, а можно его собрать на линии. Дальше – механизация процесса... Весь процесс проектирования и стройки сделан так, чтобы минимизировать количество работающих. Но работающие подготовлены гораздо лучше... У нас в отрасли есть большой резерв эффективности, – заверил Бочкарев.

Он отметил, что на некоторых объектах работа в таком формате уже ведется. Также Бочкарев рассказал, что количество строителей-мигрантов с начала пандемии значительно сократилось в Москве.

– Почти все уехали, было около 120 тысяч по всему городу, сейчас, я думаю, около 40 тысяч, не больше, – рассказал глава стройкомплекса.