Более того за девять месяцев ИТ-компании Парка перечислили в бюджет на 121 миллион рублей больше налогов, чем за весь 2020 год. Было бы ещё больше, если бы не относительно «провальный» третий квартал, пишет dev.by





В июле–сентябре компании ПВТ заплатили 182,4 миллиона рублей подоходного налога — почти на 18 миллионов рублей меньше, чем во втором квартале. Такая ситуация (сокращение налоговых отчислений относительно предыдущего квартала) произошла впервые за последние 12 месяцев. Отметим, что аналогичная ситуация была в 2019 и 2020 годах.





На налоговые выплаты повлияло падение курса доллара относительно беларуского рубля.





По данным Нацбанка, за третий квартал средний курс доллара составил 2,52 рубля — на 1,2% меньше относительно второго квартала. Так как у большинства ИТ-компаний зарплаты привязаны к доллару, с падением стоимости американской валюты упала и рублевая зарплата. Если за второй квартал средняя зарплата в ИТ (до уплаты налогов) составила 6 187 рублей, то за третий квартал — всего 5 701,6 рубля (минус 8%). С падением зарплаты упали и налоговые отчисления.





Одновременно сократились налоговые платежи в бюджет с одного резидента ПВТ. За третий квартал сумма отчислений составила почти 174 тысячи рублей (69,1 тысячи долларов). Это на 12% меньше, чем за второй квартал этого года. Впрочем, относительно третьего квартала прошлого года сумма налогов в бюджет выросла на 49%.





Всего за 9 месяцев налоги в бюджет уплатили 1049 компаний ПВТ — на 20% больше, чем в январе–сентябре прошлого года. За третий квартал прибавилось 37 компаний-плательщиков налогов





Большинство плательщиков налогов из ПВТ зарегистрировано в Минске (89,2%). В этом году они перечислили в бюджет почти 490 миллион рублей подоходного налога — на 83% больше, чем за девять месяцев 2020 года.









В консолидированный бюджет за этот год поступило налоговых платежей в сумме 23,7 миллиарда рублей. Доля резидентов ПВТ в общем объёме уплаченных налогов составила почти 2,3%. Для сравнения за весь 2020 год доля была ниже — 1,54%.





Ранее Минфин заявлял, что в этом году с резидентов ПВТ и «Великого камня» планируется дополнительно собрать 170 миллионов рублей подоходного налога (за счет роста ставки с 9 до 13%). Между тем только за полгода, по расчётам министерства, было собрано 130 миллионов рублей дополнительных налогов.