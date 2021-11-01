"С 1 января 2022 года банкноты номиналом 100, 500, 1 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 белорусских рублей образца 2000 года будут считаться недействительными (утратившими силу законного платежного средства)", сообщает пресс-служба Нацбанка.





Банкноты образца 2000 года можно обменять в кассах Нацбанка без ограничений и без взимания вознаграждения. "Обмен осуществляется в соотношении 10 тыс рублей в денежных знаках образца 2000 года к 1 рублю в денежных знаках образца 2009 года", говорится в сообщении.





Последняя деноминация официальной денежной единицы Беларуси была проведена 1 июля 2016 года в соответствии с указом №450 "О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь".





С 1 июля 2016 года в обращение были выпущены семь номиналов новых банкнот образца 2009 года – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей и восемь номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля.