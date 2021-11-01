Как отметила экономист BEROC Анастасия Лузгина в работе «Валютный рынок Беларуси: основные факторы влияния и риски», в 2021 году политика плавающего валютного курса, продажа иностранной валюты населением и предприятиями, а также выделение финансовой поддержки МВФ на борьбу с последствиями пандемии способствовали стабилизации и росту золотовалютных резервов страны, которые являются своего рода подушкой безопасности при реализации кризисных явлений в экономике.





В то же время в среднесрочной перспективе существуют риски снижения золотовалютных запасов. На это может повлиять ухудшение ситуации во внешней торговле и отсутствие (ограниченность) внешнего финансирования.





Эксперт BEROC обратила внимание на негативные прогнозы по суверенным рейтингам Беларуси (Fitch, Moody’s, S&P), отзыв агентством Fitch рейтингов отдельных государственных банков, ухудшение оценки роста экономики в 2022 году международными организациями, а также существующие политические и репутационные риски.





Все это вынуждает потенциальных инвесторов выбирать более осторожную стратегию, что может привести к сложностям с привлечения внешних финансовых ресурсов как субъектами хозяйствования, так и государством.





Что на депозитном рынке?

Лузгина отметила, что с 2017 года по август 2021 года происходило сокращение валютных вкладов населения. По ее словам, до 2020 года основная причина снижения срочных валютных депозитов была связана с политикой девалютизациии центробанка, которая одновременно стимулировала рост рублевых депозитов граждан.





Однако ускоренное снижение валютных вкладов в 2020 и 2021 годах было в основном вызвано реакцией населения на возросшие риски из-за пандемии и политической напряженности.





Увеличение ставок по валютным безотзывным вкладам практически в два раза в августе-сентябре 2021 года замедлило отток совокупных валютных депозитов населения.





Вместе с тем такие факторы как риски введения новых санкций, замедление роста реальных доходов населения, негативные экономические ожидания продолжат оказывать воздействие на сберегательные предпочтения граждан в ближайшей перспективе, считает Анастасия Лузгина.





Рост ставок

«Рост процентных ставок позволил остановить отток валютных депозитов населения. Вместе с тем возможности привлечения средств банками за счет ценовой привлекательности инвалютных вкладов ограничен высокой нормой резервирования», - отмечает аналитик.





В октябре 2021 года размер ставок по валютным депозитам граждан находится на уровне начала 2017 года. Однако в базовом периоде норма резервирования была существенно ниже. Высокий уровень отчислений в фонд обязательных резервов (на конец октября 2021 года - 17%) и повышение процентов по вкладам физических лиц означает, что инвалютные ресурсы на внутреннем рынке становятся очень дорогими для банков.





Это, в свою очередь, может привести к росту стоимости кредитных средств в иностранной валюте.





Белорусы не хотят сберегать в рублях

Рублевые депозиты населения на протяжении 2017-2019 годов демонстрировали плавный рост. Вместе с тем, начиная с 2020 года наблюдаются изменения в сберегательном поведении граждан. Так, в сентябре 2021 по отношению к январю 2020 года снижение срочных рублевых депозитов по средней денежной массе в номинальном выражении составило 8,1%, а в реальном – 19,7%.





По мнению Лузгиной, это говорит о том, что снизилась заинтересованность населения в размещении личных накоплений в рублевые банковские депозиты на длительные сроки. Также была приостановлена трансформация валютных вкладов населения во вклады в национальной валюте.





Несмотря на то, что в 2021 году сокращение срочных рублевых вкладов замедлилось, в ближайшей перспективе отрицательная динамика рублевых банковских сбережений населения может сохраниться, считает аналитик.





Это будет происходить на фоне роста ставок по валютным вкладам, возросшей инфляции, сохранения политической неопределенности и экономических рисков.





«Снижение мотивации сберегать в белорусских рублях создает риск увеличения спроса на иностранную валюту со стороны граждан», – подвела итоги Анастасия Лузгина.



