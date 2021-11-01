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Прогноз по валютам: чего ждать по курсам в обменниках с наступлением ноября

Белорусский рубль укрепляется к валютной корзине. это показали и итоги прошедшей недели. Каким будет настроение иностранных валют в первую неделю ноября, и что может измениться на внутреннем валютном рынке?


Об этом рассказал специально для Myfin.bу старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. Напомним, что смотреть прогноз эксперта можно на нашем youtube-канале. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски.

– Итоги прошедшей недели на валютных рынках, причем как на внешних, так и на белорусском, оказались несколько забавными. С одной стороны, внутри недели были достаточно заметные колебания иностранных валют как друг к другу, так и к белорусскому рублю. Но при этом итоги недели оказались более чем скромными.
Если говорить о внешних рынках, то можно отметить падение доллара и укрепление российского рубля. Правда, все эти движения оказались достаточно незначительными. Так, за неделю пара евро/доллар выросла с 1,1630 до 1,1650, или на 0,2%.

Доллар к российскому рублю подешевел с 70,8 до 70,5 российского рубля, или на 0,5%. Евро подешевел с 82,4 до 82,2 российского рубля , или на 0,3%.

В результате такой внешней динамики к белорусскому рублю доллар и евро немного подешевели, а российский рубль незначительно подорожал. Доллар за неделю снизился на 0,3%, евро – на 0,12%, а российский рубль укрепился на 0,16%.

Снижение доллара и евро перевесило рост российского рубля и в результате валютная корзина подешевела на весьма скромные 0,04%. Тем не менее это укрепление белорусского рубля, которое иде уже четыре недели подряд.

Доллар и евро в середине прошлой недели, а валютная корзина – к ее концу в очередной раз обновили минимумы с начала года.

На начавшейся неделе благодаря высоким мировым ценам на нефть может продолжиться умеренное укрепление российского рубля к другим мировым валютам.

И при таком сценарии доллар может незначительно подешеветь - до 2,42 белорусского рубля,

евро может столь же скромно снизиться – до 2,82 белорусского рубля,

а российский рубль имеет шансы вырасти – до 3,44 белорусского рубля за 100 российских, считает эксперт.
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