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Белстат: Стоимость жилья в Беларуси продолжает снижаться

Белстат сообщает, что стоимость жилья в Беларуси в III квартале продолжала снижаться.



Средняя цена квадратного метра в стране составила 2,103 тыс. рублей против 2,236 тыс. рублей в II квартале и 2,278 тыс. в I квартале.

При этом стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке снизилась до 2,663 тыс. рублей с 2,784 тыс. в II квартале. А на вторичном рынке — упала до 2,049 тыс. рублей с 2,162 тыс. в II квартале.

По данным Белстата, самое дорогое жилье продается в Минске. Здесь стоимость квадратного метра общей площади в июле — сентябре составила 3,097 тыс. рублей. При этом стоимость метра столичного жилья на первичном рынке достигла 3,218 тыс. рублей, на вторичном — 3,077 тыс. рублей.

Самое дешевое жилье предлагается в Гомельской области (1,303 тыс. рублей за квадратный метр).

Для сравнения: в Витебской области «квадрат» стоит 1,311 тыс. рублей, в Могилевской — 1,327 тыс., в Брестской — 1,503 тыс., в Гродненской — 1,446 тыс., в Минской — 1,940 тыс.

Динамику на снижение цен подтверждают и гродненские риэлторы. Так, средняя цена «квадрата» в Гродно снизилась и вернулась в рамки привычного для осени диапазона 640-660 долларов. По итогам сентября средняя цена в квартирах упала на 1,35% и составила 658 долларов за метр квадратный.
s13.ru
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