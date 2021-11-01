











Заявление сделано в ответ на слова главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бисли. Тот считает, что небольшая группа сверхбогатых людей, в числе которых Илон Маск, могла бы помочь решить проблему голода, потратив часть своего состояния.





По мнению Бисли, для решения проблемы голода нужно лишь 2% той суммы, в которую оценены активы Маска (почти $289 млрд).





Маск готов дать деньги, но потребовал в ответ полной прозрачности трат и объяснения, как именно эта сумма поможет победить голод.