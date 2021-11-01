Илон Маск готов продать акции Tesla для спасения человечества от голода
Предприниматель Илон Маск, который недавно признан самым богатым человеком, заявил, что готов продать акции Tesla для спасения человечества от голода.
Заявление сделано в ответ на слова главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бисли. Тот считает, что небольшая группа сверхбогатых людей, в числе которых Илон Маск, могла бы помочь решить проблему голода, потратив часть своего состояния.
По мнению Бисли, для решения проблемы голода нужно лишь 2% той суммы, в которую оценены активы Маска (почти $289 млрд).
Маск готов дать деньги, но потребовал в ответ полной прозрачности трат и объяснения, как именно эта сумма поможет победить голод.
09:14 01/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение