Об этом сообщила радиостанция RFA 26 октября со ссылкой на источники в КНДР.

Северная Корея закрыла границу с Китаем в 2020 году из-за вспышки коронавирусной инфекции. Такой шаг серьезно повлиял на экономику КНДР, вызвав острую нехватку продовольствия, сообщила радиостанция, пишет gordonua.com





После этого объявления люди стали говорить о том, что они не протянут до зимы. Житель северо-западного пограничного города Синыйджу сказал, что вероятность открытия границ между Северной Кореей и Китаем до 2025 года крайне мала.





фото с сайта travelask.ru





Другой собеседник сообщил о критической ситуации с продовольствием в стране и отчаявшихся людях. Получив это же известие, власти города Хверен пытались представить его как успех в борьбе с коронавирусом, сообщил RFA один из местных жителей.





Еще один источник сказал, что люди критикуют правительство за неспособность разрешить продовольственный кризис в Северной Корее.



