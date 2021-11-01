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До зимы не дотянут? Власти Северной Кореи просят жителей страны меньше есть до 2025 года

Правительство Северной Кореи предупредило граждан, что им нужно меньше есть до 2025 года, поскольку в стране резко выросли цены на продукты питания.

Об этом сообщила радиостанция RFA 26 октября со ссылкой на источники в КНДР.
Северная Корея закрыла границу с Китаем в 2020 году из-за вспышки коронавирусной инфекции. Такой шаг серьезно повлиял на экономику КНДР, вызвав острую нехватку продовольствия, сообщила радиостанция, пишет gordonua.com

После этого объявления люди стали говорить о том, что они не протянут до зимы. Житель северо-западного пограничного города Синыйджу сказал, что вероятность открытия границ между Северной Кореей и Китаем до 2025 года крайне мала.

фото с сайта travelask.ru

Другой собеседник сообщил о критической ситуации с продовольствием в стране и отчаявшихся людях. Получив это же известие, власти города Хверен пытались представить его как успех в борьбе с коронавирусом, сообщил RFA один из местных жителей.

Еще один источник сказал, что люди критикуют правительство за неспособность разрешить продовольственный кризис в Северной Корее.
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