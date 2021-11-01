Что еще изменится с 1 ноября - подробно

До 15 ноября нужно успеть заплатить сразу три налога. Какие еще новшества ждут белорусов, разбирался корреспондент агентства «Минск-Новости».

Новый бюджет прожиточного минимума

С 1 ноября Минтруда и соцзащиты увеличило на 1,6 % бюджет прожиточного минимума (БПМ). Этот показатель вырос с 283,46 до 288,01 рубля и будет действовать до 1 февраля 2022 г.





Напомним, БПМ традиционно пересчитывают четыре раза в год — в начале февраля, мая, августа и ноября. К показателю привязаны размеры некоторых пенсий и пособия при рождении детей. Корректировка БПМ повлечет за собой изменение размера минимальных трудовых и социальных пенсий, надбавок и доплат пенсионерам старше 75 лет.

Отменят минимальные потребительские бюджеты

С 15 ноября в Беларуси отменят минимальный потребительский бюджет (МПБ), а минимальную зарплату привяжут к прогнозу средней заработной платы по стране. Теперь бюджет прожиточного минимума станет единым социальным нормативом, который будет основой для установления минимального размера алиментов и других выплат.





Минтруда и соцзащиты исключает отдельный БПМ для категории «студенты», поскольку возрастные рамки для студентов на практике отсутствуют. Пересматривать БПМ для разных групп населения станут чаще — не раз в 5 лет, а раз в 3 года. Это позволит более оперативно адаптировать его к изменениям потребительских расходов малообеспеченных граждан.





Будут по-новому рассчитывать минимальную зарплату

С 15 ноября в Беларуси будут по-новому рассчитывать минимальную зарплату — это низший размер оплаты труда работников за календарный месяц. Теперь она будет не ниже 30 % прогнозного значения средней зарплаты по стране на календарный год. Ее размер ежегодно с 1 января будет устанавливать Совет Министров с участием представителей от объединения нанимателей и профсоюзов. Напомним, с января 2021 г. минималка составляла 400 рублей, с сентября — 417,86 рубля.

Повышают тарифы сотовые и интернет-операторы

С 1 ноября «Белтелеком» повысит стоимость тарифов на некоторые услуги доступа в интернет на 4 %.





А1 и МТС также на 4 % увеличат стоимость основных услуг мобильной связи: размер абонентской платы, расценки на некоторые тарифные планы, интернет-трафик, звонки и SMS.





Начнутся школьные каникулы

Осенние каникулы в школах и гимназиях в этом году продлятся 8 дней — с 31 октября по 7 ноября. Следующие ожидают детей зимой — с 25 декабря 2021-го по 9 января 2022 г.





Успеть уплатить сразу три налога

До 15 ноября белорусам нужно уплатить в казну три налога: на недвижимость, земельный и транспортный. В базе их плательщиков — около 2,5 млн граждан. Тем, кто не перечислит средства вовремя или в полном объеме, грозит штраф в размере 15 % от суммы, указанной в извещении. Будет начислена и пеня за каждый день просрочки. Что касается владельцев квартир и комнат, то данный налог необходимо уплачивать пока только тем, кто имеет в собственности более одного жилого помещения. Освобождаются от налога на недвижимость только многодетные семьи. Что касается платы за землю, то льготы здесь есть у пенсионеров, инвалидов 1-й и 2-й группы и несовершеннолетних.





Вырастут зарплаты у строителей

Минстройархитектуры пересмотрело оплату труда строителей. С 1 ноября размер одного человеко-часа для рабочих IV разряда при строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работах вырастет на 1 рубль 26 копеек — с 6,94 рубля до 8,2 рубля. Ранее в строительном ведомстве заявляли, что белорусские строители получают в 1,3–2,4 раза ниже, чем их коллеги в России.





Новшества при продаже обуви

С ноября в Беларуси изменяются правила продажи обуви. Теперь, по информации налоговиков, реализовывать ее можно только после маркировки. Остатки товара должны быть промаркированы не позднее 1 марта 2022 г. Отдельные участники рынка уже заявили, что из-за этого нововведения может подорожать некоторая обувь. Это связано с затратами на маркировку. Для тех, кто заболел и сможет представить справку, МНС предусмотрело отсрочку на 10 дней с даты восстановления трудоспособности.









Защитят персональные данные

С 15 ноября вступает в силу закон «О защите персональных данных». Документ позволит обеспечить права и свободы физических лиц при обработке их персональных данных. Кроме этого, предусматривается создание уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.





Национальный аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание полетов

С 31 октября 2021 г. Национальный аэропорт Минск перешел на осенне-зимнее расписание полетов. Оно будет действовать до 26 марта 2022 г. В связи с переходом на зимнее расписание по отдельным направлениям изменится время выполнения рейсов.

Откроются новые авиарейсы из России

Минское направление российским «Азимутом» уже освоено. Авиакомпания выполняет полеты из Краснодара, Минеральных Вод и Ростова-на-Дону. С 4 ноября откроются рейсы из Калуги в Минск, они будут ежедневными.





Количество рейсов из Краснодара в Минск вырастет. По средам и субботам намечены прямые перелеты, а по четвергам — с промежуточной посадкой в Калуге. Из Минеральных Вод в белорусскую столицу и обратно самолеты будут летать еженедельно по понедельникам, а из Ростова-на-Дону — по средам и воскресеньям.





С 5 ноября российская авиакомпания «Икар» планирует открытие регулярной полетной программы из Калининграда в белорусскую столицу. Рейсы будут осуществляться по пятницам. А российская Nordwind Airlines планирует с 10 ноября пустить рейсы из Москвы в Гомель. Полеты будут осуществлять трижды в неделю — по понедельникам, средам и субботам.

Поезд в Адлер будет ходить чаще

Белорусская железная дорога увеличивает периодичность курсирования поезда № 302/30 Минск/Гомель — Адлер. С 3 по 29 ноября составы будут ходить через день (раньше — раз в четыре дня), что объясняется высоким спросом на билеты.

Подорожают сигареты

Традиционно с первого числа каждого месяца белорусские производители и импортеры табака могут изменять максимальные розничные цены. Если в предыдущие месяцы цена на сигареты росла в среднем на 5–10 копеек, то с ноября некоторые марки подорожают гораздо существенней. Так, из сигарет, ввозимых компанией «Беларусьторг», на 95 копеек вырастет цена Kent Navy Blue и Kent Silver. Некоторые виды Pall Mall станут дороже на 46–65 копеек.





Какую рыбу нельзя добывать, а какого зверя можно

С 1 ноября в Беларуси нельзя ловить сома, запрет будет действовать по 31 марта. В связи с нерестом с 1 ноября по 15 декабря запрещено добывать сига чудского. С 15 ноября по 20 декабря запрещено ловить европейскую ряпушку. Добыча этих видов рыбы во время запрета обойдется нарушителям в крупные суммы: 12 базовых величин (348 рублей) за каждую особь сома европейского и 9 базовых (261 рубль) — за каждую особь сига чудского или ряпушки.





С 6 ноября стартует осенне-зимний сезон охоты на белку, куницу каменную, куницу лесную, норку американскую, ондатру и хорька лесного. Также с этой даты меняются способы добычи зайца-беляка и зайца-русака. Теперь использовать дипломированную гончую необязательно. При охоте на пушного зверя с гладкоствольным оружием охотникам запрещается иметь при себе патроны, снаряженные картечью и пулями. За их ношение предусмотрен штраф до 15 базовых величин (435 рублей), а при повторном нарушении этой нормы — лишение права на охоту.

Ряд изменений в маршрутах «Минсктранса»

В связи с проведением реконструкции поликлиники № 36 с 1 ноября организуется работа временного автобусного маршрута № 179 «ДС «Ангарская-4» — ст. м. «Могилевская».





Район ул. Стебенева свяжет с микрорайонами «Малиновка-1», «Юго-Запад», «Сухарево», «Красный Бор» новый автобусный маршрут № 30аС «Красный Бор — Минскрыбпром».





Из-за дорожно-строительных работ и закрытия ул. Вирской от ул. Кижеватова до пр. Жукова с 2 ноября по 2 декабря (ориентировочно) вносятся временные изменения в работу пассажирского транспорта.





Кроме того, ряд изменений произойдет в работе пригородных маршрутов № 254, 219 и 419.