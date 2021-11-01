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Литва сейчас закупает больше белорусской электроэнергии, чем до запуска АЭС

По подсчетам Игоря Тышкевича, около половины объема, выработанного БелАЭС в октябре, ушло в Литву.

Несмотря на заявления литовской стороны, что она не намерена покупать белорусскую энергию после ввода атомной станции, такие поставки совершаются, причем в относительно крупных объемах, пишет thinktanks.by
В октябре Литовская республика существенно нарастила импорт электроэнергии из Беларуси. В среднем в месяц литовцы покупают 500-520 Мвт (с пиками до 800-820).

«Это намного превышает обычные уровни продажи, в том числе до ввода в строй АЭС», - подчеркнул аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Эксперт сравнил объемы покупок Литвой белорусской энергии за октябрь нескольких предыдущих лет:

2018 год - 243 101 Мвт*ч
2019 год - 329 106 Мвт*ч («холодный был октябрь, если помните»)
2020 год - 157 185 Мвт*ч
2021 год - 277 502 Мвт *ч

В день Белорусская АЭС отдаёт в сеть около 27 млн квт/ч электроэнергии. В октябре 2020 блок работал на треть мощности с 4 по 11 октября и на полную мощность – с 12 октября. Таким образом, суммарное производство Белоруской АЭС составило: 8,5 х 7дней=59,5 + (27 х 19 =513). Итого получается 572 млн квт/ч.

«Около половины этого объёма выкупила Литовская Республика», - отметил эксперт.

Игорь Тышкевич подсчитал, сколько Литва могла заплатить за белорусскую электроэнергию «без учёта подорожаний этой осени». Примерно 89 * 277502 = 24,69 миллиона евро.

Игорь Тышкевич считает, что на данный момент литовский рынок для белорусского поставщика энергии является самым выгодным – «цены в странах Балтии намного выше, чем уровень, который могли бы предложить украинские покупатели».
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