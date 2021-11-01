Несмотря на заявления литовской стороны, что она не намерена покупать белорусскую энергию после ввода атомной станции, такие поставки совершаются, причем в относительно крупных объемах, пишет thinktanks.by

В октябре Литовская республика существенно нарастила импорт электроэнергии из Беларуси. В среднем в месяц литовцы покупают 500-520 Мвт (с пиками до 800-820).





«Это намного превышает обычные уровни продажи, в том числе до ввода в строй АЭС», - подчеркнул аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.





Эксперт сравнил объемы покупок Литвой белорусской энергии за октябрь нескольких предыдущих лет:





2018 год - 243 101 Мвт*ч

2019 год - 329 106 Мвт*ч («холодный был октябрь, если помните»)

2020 год - 157 185 Мвт*ч

2021 год - 277 502 Мвт *ч





В день Белорусская АЭС отдаёт в сеть около 27 млн квт/ч электроэнергии. В октябре 2020 блок работал на треть мощности с 4 по 11 октября и на полную мощность – с 12 октября. Таким образом, суммарное производство Белоруской АЭС составило: 8,5 х 7дней=59,5 + (27 х 19 =513). Итого получается 572 млн квт/ч.





«Около половины этого объёма выкупила Литовская Республика», - отметил эксперт.





Игорь Тышкевич подсчитал, сколько Литва могла заплатить за белорусскую электроэнергию «без учёта подорожаний этой осени». Примерно 89 * 277502 = 24,69 миллиона евро.





Игорь Тышкевич считает, что на данный момент литовский рынок для белорусского поставщика энергии является самым выгодным – «цены в странах Балтии намного выше, чем уровень, который могли бы предложить украинские покупатели».