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G20: Мировые лидеры утвердили минимальный налог на прибыль крупных корпораций

Лидеры G20 утвердили минимальный налог для крупнейших компаний. Прибыль крупного бизнеса будет облагаться налогом как минимум на уровне 15%.



Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сделка "положит конец разрушительной гонке за корпоративное налогообложение", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

План реформ, уже поддержанный почти 140 странами, направлен на то, чтобы положить конец практике крупных корпораций, таких как Apple и материнская компания Google Alphabet, укрывать прибыль в странах с низкими налогами.
Источник: Анна Полисученко
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