











Сделка "положит конец разрушительной гонке за корпоративное налогообложение", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.





План реформ, уже поддержанный почти 140 странами, направлен на то, чтобы положить конец практике крупных корпораций, таких как Apple и материнская компания Google Alphabet, укрывать прибыль в странах с низкими налогами.