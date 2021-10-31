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Газпром» — о прекращении транзита в Европу: нет спроса — нет прокачки

Агентству РИА «Новости» удалось получить комментарий в «Газпроме» об остановке транспортировки газа по трубе «Ямал — Европа».



Источник в «Газпроме» отметил, что заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме. При этом колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей.

Ранее сообщалось, пишет Оfficelife.media, что 30 октября с 10:00 до 11:00 немецкий газотранспортный оператор Gascade зафиксировал прекращение подачи российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».
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