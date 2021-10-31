Сейчас в магазинах есть специальные ассортиментные перечни товаров, что обязательно должны быть на полках. Но обязательств по долям продажи отечественных товаров нет. Иными словами, магазины хотят обязать продавать определенный объем того или иного белорусского товара.





Для чего делается такая мера? В обосновании к проекту указа авторы ссылаются на Доктрину национальной продовольственной безопасности до 2030 года, пишет Nashaniva.com. Она предусматривает снижение доли импортных продовольственных товаров на внутреннем рынке до 14% как раз к 2030 году.





В 2020-м объем импорта в белорусской торговле составил 22,9%, отмечают чиновники, а удельный вес отечественных продуктов в розничном товарообороте снизился до 59,8%.





«Высокой остается доля отдельных иностранных продовольственных товаров в общем объеме розничной продажи отдельных товаров: фруктов — 92,8%, масла — 87,5%, рыбы — 82,5%, гречки — 66,3%, сахарных кондитерских изделий — 51,9%, фруктовых и овощных соков — 39%, макаронных изделий — 37,4%, детского питания — 29,1%», — отмечают авторы законопроекта.





МАРТ добавляет: мощности белорусских продовольственных производителей позволят розничной торговле спокойно обеспечить минимальные доли продажи отечественных продуктов.





Перечень товаров и их доли будет определять Совет министров. Но разработчики уже предложили установить следующие минимальные доли продажи на следующий год: картофель и мясные консервы — 97%, морковь — 96%, сахар — 95%, свекла — 94%, капуста — 85%, лук и огурцы — 84%, мучные и кондитерские изделия — 76%, детское питание — 72%, макароны — 67%, соки — 45%, яблоки — 20%, Масло растительное — 15% и так далее.





«В ходе расчетов показателей продажи этих товаров взяли наибольшие значения показателей продажи таких товаров за последние 7 лет (с 2014 по 2020 годы)», — отмечают авторы проекта указа.





Не выполнил — штраф в 500 базовых

Выполнять эти нововведения будут обязаны все юридические лица, работающие в розничной торговле. Исключение — микроорганизации и фермерские или крестьянские хозяйств.





Те ритейлеры, у которых общая доля продажи отечественных товаров занимает менее 85% должны будут дополнительно еще и наращивать объемы продажи белорусского. На следующий год предлагается установить ежеквартальный прирост на один процентный пункт.





«Предполагается, что данная мера к 2030 году позволит добиться снижения объема продажи продовольственных товаров иностранного производства в объеме продажи организаций торговли на внутреннем рынке до 14%», — отмечают разработчики.





За невыполнение долей продажи организации ритейла предлагают штрафовать. Сумма — до 500 базовых величин или 14,5 тысяч рублей на сегодня.





Какие минусы? МАРТ ожидает рост цен и недовольства белорусов

В обосновании проекта указа разработчики ссылаются на практику России и Казахстана, где также существуют минимальные доли продажи отечественных товаров. Однако такую меру государства-участницы ЕАЭС могут трактовать как ограничительную меру, что противоречит законодательству о ЕАЭС.





Также разработчики отмечают, что предложение противоречит ряду двусторонних и многосторонних договоренностей о свободной торговле и торгово-экономическом сотрудничестве, а также праву Всемирной торговой организации.





«Принятие указанных мер может привести к более жесткой позиции основных партнеров по переговорам (США, ЕС, Канада и др.) в рамках процесса по присоединению Беларуси к ВТО. Перечисленные государства потребуют от Беларуси отмены этой меры и непринятия подобных мер в будущем», — отмечается в обосновании.





Что же касается потребителей, то МАРТ опасается социальной напряженности. По словам разработчиков закона, часто отечественные товары дороже импортных. Такие как свежие овощи ранней весной, кондитерские изделия и так далее. Что может привести к увеличению расходов покупателей и «как следствие, рост недовольства граждан и социальной напряженности».





Какие еще предложения есть в документе?

Кроме того чиновники предлагают ограничить до 5% размера бонусов, которые производители платят за то, чтобы попасть на полки торговых сетей или использовать собственные торговые марки, пользоваться услугами продвижения товаров в сетях и так далее.





В качестве обоснования разработчики рассказывают, что «в Министерство антимонопольного регулирования и торговли поступали обращения концерна «Белгоспищепром», Минсельхозпрода, а также отечественных производителей с информацией о том, что они вынуждены платить бонусы и премии крупным торговым сетям, обладающим значительной рыночной властью».





Размеры бонусов колеблются от 2% до 20%. Разработчики отмечают, что часто выплата таких высоких бонусов экономически нецелесообразна и даже вредна для производителей.









При этом, в магазинах потребкооперации чиновники предлагают оставить прежние размеры бонусов.





«Фактически каждый третий торговый объект потребительской кооперации убыточен и является коммерчески неэффективным социальным проектом, но продолжает работать в целях обеспечения комфортной потребительской среды для сельских жителей», — уточняется в обосновании к проекту указа.





Разработчики добавляют, что бонусы у организаций сельской местности — это источник, который «частично компенсирует затраты торговых организаций, связанные с реализацией продукции, в первую очередь, на территории сельской местности».











