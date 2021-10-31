Белорусские чиновники хотят получить от ЕФСР новый кредит.

Эксперты евразийского фонда подсчитали, что в рисковом сценарии белорусский госдолг уже в 2022 году составит 61% ВВП. В базовом сценарии от ЕФСР госдолг РБ в будущем году застынет на отметке 46% ВВП.

Основной предпосылкой стрессового сценария от ЕФСР выступает предположение о том, что правительство не допустит дефолта ключевых госпредприятий и в случае реализации шока окажет им господдержку. Таким образом произойдет замещение корпоративного долга на государственный.

На самом деле корпоративный долг госпредприятий является квазибюджетным. В Беларуси государство не только владеет казенными предприятиями, но и управляет ими (через министерства, ведомства, концерны, исполкомы). По этой причине перетекание корпоративного долга в государственный выглядит как формальность.





Отметим, что госдолг РБ по определению ЕФСР отличается от минфиновской статистики. Минфин Беларуси засчитывает в госдолг обязательства центрального правительства. Долги регионов и гарантии по корпоративным кредитам идут отдельными строками.





Однако ЕФСР, как и другие международные финансовые организации, предпочитает видеть всю картину целиком, а не отдельные ее кусочки. Ведь в случае острого кризиса кредитором и гарантом последней инстанции все равно окажется центральный бюджет.





Экономисты ЕФСР оценили потенциальный размер шока, связанного с реализацией условных обязательств для Беларуси, в 14% от ВВП. Интересно, что в январе руководство Нацбанка озвучило идентичную оценку.





По расчетам НБРБ, проблемные обязательства в госсекторе к 2021 году составили те же 14% от размера экономики. Если перевести эту относительную величину в абсолютную сумму (к ВВП 2020 года), получится около 20,6 млрд BYN в эквиваленте.





Для сравнения масштабов можно взять докапитализацию Беларусбанка в конце прошлого года. На эти цели государство направило двумя «траншами» около 1 млрд BYN.





22 октября пресс-служба Минфина сообщила, что чиновники прорабатывают условия четвертой кредитной программы с ЕФСР. Размер нового кредита пока не называется.







