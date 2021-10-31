Фото: Onlíner, носят иллюстративный характер





В начале этого лета money.onliner.by,уже писал о самых высокооплачиваемых предложениях на портале государственной службы занятости. В те времена искали руководителей поставок и пилотов в «Белавиа» (с зарплатой до 12 тысяч рублей в месяц), главного менеджера по развитию для застройщика (10,4 тысячи рублей), руководителя по обслуживанию и сопровождению авиарейсов Turkish Airlines (8,5 тысячи), инструктора в футбольный клуб «Ислочь» (почти 8 тысяч) и гендиректора для белорусско-итальянского производителя хирургического шовного материала (7,2 тысячи на 0,5 ставки). Сейчас мы посмотрели на новые вакансии, которые появились на портале в октябре 2021 года.





Любанский район. Инженер со знанием немецкого и английского (зарплата 12,8 тысячи рублей)

В двух километрах от деревни Шипиловичи под Любанью в Минской области ищут инженера по промышленному и гражданскому строительству в ООО «ФЛСмидт Рус». Почему у компании такое сложное название? Это международная организация FLSmidth, которая связана с цементной и горнодобывающей промышленностью. Компания, которая представлена в Европе, Азии, Австралии, Америке и Индостане, ищет в белорусскую глубинку инженера со знанием немецкого и английского и как минимум 3-летним опытом работы на своем оборудовании.









Минск. Руководитель в компанию по производству товаров для домашних животных (8,7 тысячи)

В компанию «ТриолБел» ищут директора, список требований большой:





- высшее юридическое или экономическое образование,

- дополнительное образование в сфере управления организацией, персоналом, в том числе MBI,

- опыт работы в сфере зоотоваров,

- знание Exel на продвинутом уровне (это проверят),

- опыт работы от 5 лет в должности руководителя организации в сфере B2B, FMCG,

- глубокие знания английского языка и еще многое-многое другое...





В объявлении не скрывают, что директор должен быть готов к ненормированному рабочему дню.









Вилейка. Директор со знанием персидского (4,3 тысячи)

Предприятию «Бел Пека Пэйнт» нужен директор либо заместитель в Вилейку с как минимум 10-летним опытом работы и свободным владением персидского и английского языков. Данная компания является представителем на территории Беларуси иранской компании Peka Chemie Indusrtial Co — крупнейшего в Средней Азии производителя порошковых красок.





Гродно. Системный аналитик с высоким уровнем испанского и английского (4,1 тысячи)

В частное предприятие Гродно «ИнТехБел» нужен системный аналитик с 5-летним опытом работы в сфере системного анализа, умением работать с MS Office, SQL, Windows, Agile, а также знанием испанского и английского на высоком уровне.





Брест. Главный тренер со знанием английского (4,3 тысячи)

Брестский гандбольный клуб «Мешков Брест» нуждается в главном тренере со знанием английского языка и наличием тренерской лицензии EHF Master Coach. Судя по информации на сайте handball.by, в прошлом году такую лицензию можно было получить в Белорусском государственном университете физической культуры, наставниками были специалисты мирового уровня в области гандбола из Дании, Германии, России. В курсах тогда приняли участие 20 тренеров из Беларуси.









Кого ищут еще?

На Завод газетной бумаги в Шклове нужен главный энергетик, который будет работать за 3 тысячи рублей. На такую же зарплату ищут главного ветеринарного врача в Слуцкий сыродельный комбинат. В Минске на зарплату от 3 тысяч рублей необходимы менеджеры по продажам для компании China State Energy Engineering Corp.Ltd, важное условие — знать английский и китайский. В агрогородок Квасовка ждут к себе главного бухгалтера на зарплату 3,3—3,5 тысячи. Среди вакансий от белорусских компаний затерялось предложение от российского акционерного общества «Атомтехэкспорт», которое ищет в наш Островец начальника смены АЭС на почти 4,4 тысячи.





Всего на портале Государственной службы занятости опубликованы почти 100 тысяч вакансий, но некоторые из них не активны — людей по ним уже не ищут, но объявления о поиске остались.