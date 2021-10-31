Минтруда установлена расчетная норма рабочего времени на 2022 год
Министерство труда и соцзащиты установило расчетную норму рабочего времени на 2022 год.
При полной продолжительности рабочего времени установлена норма для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье — 2037 часов; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье — 2038 часов, пишет Officelife.media.
Для сравнения: в текущем году норма рабочего времени — 2050/2031 час, в 2020-м она составляла 2032/2026 часов.
Постановление вступает в силу с момента опубликования.
12:26 31/10/2021
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