







При полной продолжительности рабочего времени установлена норма для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье — 2037 часов; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье — 2038 часов, пишет Officelife.media.





Для сравнения: в текущем году норма рабочего времени — 2050/2031 час, в 2020-м она составляла 2032/2026 часов.





Постановление вступает в силу с момента опубликования.