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Минтруда установлена расчетная норма рабочего времени на 2022 год

Министерство труда и соцзащиты установило расчетную норму рабочего времени на 2022 год.



При полной продолжительности рабочего времени установлена норма для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье — 2037 часов; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье — 2038 часов, пишет Officelife.media.

Для сравнения: в текущем году норма рабочего времени — 2050/2031 час, в 2020-м она составляла 2032/2026 часов.

Постановление вступает в силу с момента опубликования.
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