Леонид Томчин, 2013 год. Фото Сергея Серебро





Напомним, пишут ННВ, что господин Томчин был арестован по так называемому «Делу медиков» в августе 2018 года. Вскоре, однако, владелец одной из крупнейших аптечных сетей в Беларуси вышел на свободу.





В конце 2019 года состоялся суд, на котором Леонида Томчина признали виновным в передаче генеральному директору торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация» Вячеславу Гнитию 17 000 долларов в качестве взяток. В результате Томчина приговорили к трем годам «домашней химии».





В 2020 году витебскому бизнесмену сократили ограничение свободы на год по амнистии в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, а в 2021 году и вовсе заменили это наказание на 10 месяцев и 6 дней исправительных работ, сообщает сайт «Віцебская вясна».





После этого бизнесмен подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, его поддержала уголовно-исправительная инспекция Первомайского района, а суд удовлетворил.