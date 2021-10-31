Депутат Савиных считает введение налога на богатство в Беларуси делом времени
Депутат Палаты представителей, председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных высказался о налоге на богатство. По его мнению, появление его в Беларуси — дело времени.
Это прозвучало в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» в ответ на вопрос о возможности введения такого налога, пишет Reform.by.
«Налог на богатство – это вполне понятное явление. Скажем, подоходный налог – это уже в какой-то степени налог на богатство. Единственное, что рано или поздно нам придется уходить от плоской шкалы подоходного налога», — считает депутат.
«Переходить на прогрессивную», — продолжил ведущий Игорь Тур.
«Да, это первое. Второе – налог на недвижимость. То есть если человек имеет несколько квартир или 10 квартир, или 10 машин и так далее… То здесь должна быть прогрессивная ставка налога. Я думаю, что мы в этом направлении идем, это направление, по которому движется весь мир, и это будет сделано рано или поздно», — уверен Савиных.
10:15 31/10/2021
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