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Начали переименовывать магазины торговой сети «Радзивилловский»

Госкомпания «Минский хладокомбинат № 2» начала переименовывать столичные магазины сети «Радзивилловский». Они будут называться «Минский хладокомбинат № 2». Торговый реестр показывает, что такое решение принято по магазинам в ТЦ «Столица» и на ул. Острошицкой.



Как сообщалось, пишет Office Life, государственную сеть «Радзивилловский» решили слить с УП «Минский хладокомбинат № 2». Причина — убытки. По данным реестра, у сети около 30 магазинов.

Теперь эти точки переходят к хладокомбинату, у которого также развивается своя сеть в Минске. В 2021 году она расширяется именно за счет поглощения «Радзивилловского».
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