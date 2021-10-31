







Как сообщалось, пишет Office Life, государственную сеть «Радзивилловский» решили слить с УП «Минский хладокомбинат № 2». Причина — убытки. По данным реестра, у сети около 30 магазинов.





Теперь эти точки переходят к хладокомбинату, у которого также развивается своя сеть в Минске. В 2021 году она расширяется именно за счет поглощения «Радзивилловского».



