Начали переименовывать магазины торговой сети «Радзивилловский»
Госкомпания «Минский хладокомбинат № 2» начала переименовывать столичные магазины сети «Радзивилловский». Они будут называться «Минский хладокомбинат № 2». Торговый реестр показывает, что такое решение принято по магазинам в ТЦ «Столица» и на ул. Острошицкой.
Как сообщалось, пишет Office Life, государственную сеть «Радзивилловский» решили слить с УП «Минский хладокомбинат № 2». Причина — убытки. По данным реестра, у сети около 30 магазинов.
Теперь эти точки переходят к хладокомбинату, у которого также развивается своя сеть в Минске. В 2021 году она расширяется именно за счет поглощения «Радзивилловского».
09:42 31/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение