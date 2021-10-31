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Microsoft обогнала Apple по рыночной капитализации

Рыночная стоимость компании Microsoft на 29 октября, достигла $2,44 трлн. Это значит, что по капитализации производитель программного обеспечения впервые в этом году обогнал Apple.

МarketWatch


Пока стоимость акций Microsoft поступательно росла на 1%, бумаги «яблочной» корпорации дешевели на 3%, пишет Оfficelife.media. Итогом такой динамики стало снижение рыночной стоимости Apple до $2,41 трлн.

Аналитики видят причину успеха Microsoft в более сильной финансовой отчетности. Apple была вынуждена признать перед инвесторами, что недополучила выручку в размере $6 млрд из-за проблем в глобальных цепочках поставок.

Тем временем Microsoft отчиталась о росте чистой прибыли в первом финансовом квартале (июль — сентябрь) на 48% — до рекордных $20,5 млрд. Ее выручка выросла на 22% и достигла $45,3 млрд.

В официальном сообщении компании отмечается, что $3,3 млрд из общего показателя чистой прибыли получены благодаря налоговым льготам, стимулирующим возврат в США части интеллектуальной собственности.

Доход компании от облачных сервисов увеличился на 36%, до $20,7 млрд.

Дивизион Productivity and Business Processes, который разрабатывает пакет приложений Office, нарастил выручку на 22%, до $15 млрд. В это подразделение входит и социальная сеть LinkedIn, доход которой подскочил на 42%.

Оборот бизнеса More Personal Computing (отвечающего за операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface) возрос на 12%, до $13,3 млрд. Выручка от реализации планшетов Surface сократилась на 17%, игр и консолей — выросла на 2%.

За квартал компания вернула акционерам $10,9 млрд в формате дивидендных выплат и выкупа акций.
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