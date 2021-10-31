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Топ-менеджер из Бреста вошла в список Forbes. Вот о ком речь

Премию Forbes Woman Awards вручали в Беларуси впервые.

Брестская топ-менеджер вошла в список Forbes

Forbes выбрал 30 самых успешных женских проектов в Беларуси за время пандемии. Среди них – редизайн торговой марки «Матиас», пишет Belarus.kp.ru. Премию за него получила заместитель директора по маркетингу «Санта Бремор» Олеся Елина.

Елина призналась, что оказаться в числе самых успешных женщин – весьма почетно, тем более что Forbes впервые провел премию в Беларуси.

– Но эта награда – признание работы всей команды: каждый старается внести свой вклад в проект. Нам удалось не просто провести редизайн торговой марки, а повысить продажи, расширить аудиторию и донести ключевой посыл, – говорит Елина.

Олеся Елина принимает активное участие в реализации социальных проектов, таких как создание игровой комнаты в Брестской детской областной больнице, формирование первой корпоративной поисково-спасательной команды и передача сельским школам средств индивидуальной защиты.

Списку успешных женщин посвящен спецвыпуск журнала Forbes Woman Awards. Издатели планируют распространять его в Беларуси и странах Балтии.
Источник: Галина Мищенко
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