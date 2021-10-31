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Макрон и Джонсон обсудят “рыболовный кризис”

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в кулуарах саммита G20 в Риме на фоне глубокой напряженности между двумя странами из-за “рыболовного кризиса”.


Об этом в пятницу, 29 октября, сообщила канцелярия британского премьера.

Напомним, пишет Haqqin.az, что отношения между Великобританией и Францией ухудшились после того, как официальный Париж заявил о задержании двух рыболовных судов. Лондон обвинил французов в нарушении соглашений и вызвал посла в МИД для разъяснений.
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