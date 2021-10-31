К такому выводу пришел Thinktanks.by, сопоставив бюджетные расходы на здравоохранение с численностью людей, работающих в медицине, в Беларуси, России, Украине, Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Казахстане. Мы решили узнать, сколько бюджетных средств приходится на одного представителя отрасли и таким образом определить «цену специалиста». Понятно, что львиная доля выделяемого финансирования идет на содержание инфраструктуры, оборудование, медикаменты и прочие статьи расходов. Однако общее представление об уровне затрат на отрасль такое сравнение дать может.





Финансы





Мы исходили из того, что расходы консолидированного бюджета на здравоохранение в 2020 году, по данным Министерства финансов Беларуси, составили 6 млрд 871,3 млн рублей, что эквивалентно 2 млрд 475 млн евро.







Медики





По данным Белстата, на 1 января 2021 года в нашей стране трудилось 55,8 тыс. врачей-специалистов (из них 43,1 тыс. – практикующих врачей) и 125,4 тыс. средних медицинских работников. То есть всего в белорусском здравоохранении работало 181,2 тыс. человек.





Финансы/медики





Если соотнести бюджет с численностью занятых, получится, что в прошлом году на одного белорусского медика приходилось 13 тысяч 650 евро. Или 1 тысяча 138 евро в месяц. В принципе, по меркам Западной Европы, это не такая уж большая зарплата. Она примерно соответствует минимальной оплате труда в Бельгии (1 тысяча 126 евро) или во Франции (1 тысяча 219 евро).





Однако для белорусских медиков она – сказочная фантазия, которой не суждено сбыться. Ведь, напомним, львиная часть данной суммы пойдет на содержание инфраструктуры, оборудование, медикаменты и прочие статьи расходов.





В итоге в 2020 году номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников здравоохранения в стране, по данным Белстата, составила 1144,1 рубля.





Или 410 евро в пересчете по среднегодовому курсу.





Именно в эту сумму официально оценивался ежемесячный труд белорусских медицинских работников. В сопоставлении с ней наш относительный показатель выглядит гораздо более привлекательно.





Сравнение с соседями





Однако если сравнить условную «цену» белорусского медика – 13 тысяч 650 евро – с ценами медперсонала в соседних государствах, выяснится, что это не самый низкий показатель. К примеру, в Казахстане на 1 медика приходится 9 тысяч 270 евро из бюджета, а в Украине – 10 тысяч 470 евро.









Правда, в России на работника сферы здравоохранения приходится 16 тысяч 930 евро, а в других рассматриваемых странах Восточной Европы – еще больше.





Региональным рекордсменом по «цене специалиста» в медицине можно считать Латвию. Там, по данным на доковидный 2019 год, на здравоохранение предусматривалось потратить 1 млрд 292 млн евро. При том, что медиков в стране насчитывалось всего около 13,8 тысяч человек. То есть на одного медицинского работника в Латвии планировалось потратить 93 тысячи 320 евро. Это почти в 7 раз больше, чем в Беларуси, или в 10 раз больше, чем в Казахстане.





В Литве на представителя сферы здравоохранения приходилось 37 тысяч 920 евро, в Польше – 45 тысяч 670 евро, а в Эстонии – 53 тысячи 140 евро.





Несмотря на заверения отдельных представителей белорусского здравоохранения о том, что в нашей медицине все хорошо, больницы укомплектованы всем необходимым, а врачи и медсестры ни в чем не нуждаются, можно уверенно говорить, что в большинстве окружающих нас стран ситуация еще лучше.





Во всяком случае, с точки зрения финансового обеспечения.





Врачи работают не за деньги?





Но как все это отражается на обеспеченности населения Беларуси медиками? Судя по статистике – никак.





В Беларуси на 10 тысяч жителей в 2020 году приходилось 46 практикующих врачей.





Данный показатель – выше среднего на континенте.





По данным ВОЗ, количество врачей на 10 тыс. населения в среднем в Европе составляет 36, в странах Восточной Европы — 33,2. Выше всего обеспеченность врачами по данному параметру в Монако – 75 врачей (данные на 2018 год - прим.Thinktanks.by). Ниже всего - в Албании, где на 10 тысяч населения приходится 12 докторов.





Стоит отметить, что в Минске на 10 тысяч населения приходится 61 врач, а в Минской области - 34 специалиста. Но такое расхождение характерно для всех европейских столиц.









В целом на 10 тысяч жителей в 2020 году приходилось:





В Беларуси 192,7 медика.

В России – 244,7 медика.

В Казахстане – 186,6 медика.

В Украине – 123 медика.

В Польше – 143,6 медика.

В Литве – 286,3 медика.

В Латвии – 72,7 медика.

В Эстонии – 211,8 медика.





Число врачей и медицинских сестер на 10000 человек и соотношение численности медицинских сестер и врачей в Европейском регионе ВОЗ, 2010-2018 годы





Разные подходы





Исходя из процессов, происходящих в изученных странах, по всей видимости можно говорить о разных подходах правительств к финансированию здравоохранения. К примеру, и Латвия, и Украина столкнулись с серьезным оттоком медицинских кадров. Однако в одной стране нашли средства, чтобы удерживать медиков, в другой – пока нет. Хотя, согласно планам министерства финансов Украины, в 2021 году расходы на здравоохранение вырастут с 3,4% ВВП до 4,2% ВВП, а в 2023 году достигнут 5% ВВП. В Беларуси в 2021 году эти расходы должны составить почти 4,6% ВВП. В Латвии в 2020 году на здравоохранение было запланировано потратить более 6% от ВВП – сумму, которая была сопоставима с расходами на оборону, безопасность и охрану порядка вместе взятые.





Исходя из полученных цифр можно прийти к выводу, что «цена специалиста» напрямую не коррелирует с тем, насколько население обеспечено услугами медперсонала.





Например, в Латвии и Украине медиков на 10 тысяч жителей относительно мало. Но на их деятельность выделяются совершенно разные бюджетные ассигнования.





В то же время в Литве и Эстонии весьма высокий показатель количества медперсонала при высоком уровне расходов на одного медика. Это хороший уровень соотношения количества и качества.





В России, Беларуси и Казахстане медиков много, но обеспечение их работы оставляет желать лучшего. Высокий процент медиков на 10 тысяч жителей здесь обусловлен скорее советской и постсоветской традицией, нежели реально качественным подходом к организации медицинских услуг. И в этих странах могут возникнуть проблемы с оттоком кадров за рубеж, аналогичные латвийским и украинским, которые рано или поздно придется решать.





Дефицит кадров





Дефицит медперсонала в Беларуси возникает уже сегодня. В общереспубликанском банке вакансий, по данным на 20 октября 2021 года, в Беларуси не хватает 2950 врачей, чуть более 2800 медсестер, около 1000 фельдшеров и почти 400 помощников врача. В общей сумме, в стране уже сегодня требуется более 7000 медработников.





Причины дефицита медиков разные. Одна из них – невысокая «цена специалиста». В то же время в Минздраве не склонны драматизировать ситуацию. Во-первых, потому что спрос на медиков превышает предложение в Беларуси давно, а во-вторых, массовых увольнений медиков не происходит.





Можно также добавить, что наиболее высокий показатель врачей на 10 тысяч человек (84 врача по данным на 2018 год, - прим.Thinktanks.by) – на Кубе, которая высокими зарплатами никогда не отличалась. Но Куба – остров, а Беларусь – нет. И судя по трендам, медики, пусть и не очень активно, но продолжают «уплывать» из страны.