Это на $30 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. На основании информации НКА агентство «Интерфакс-Запад» представляет 7 фактов о рынке столичной многоквартирной недвижимости.





Растет популярность однокомнатных квартир





Каждая вторая проданная в Минске квартира – однокомнатная (50% в структуре сделок). Для сравнения – в предыдущие три года доля однушек составляла 42%. В то же время снизилась популярность двухкомнатных квартир – их доля в структуре сделок сейчас составляет 31%, в то время, как в 2018-2020 годах она составляла 34-35%. Такая же ситуация и с трешками: падение доли с 19% до 16%. Доля квартир с 4 и более комнатами в продажах снизилась с 4% до 3%.





Доля первичного рынка составляет всего 18,1%. Остальное – вторичка





Всего на первичном рынке в июле-сентябре было совершено 630 сделок, 444 из которых –в комплексе «Минск-Мир». Этот микрорайон генерировал 70,5% сделок на первичном рынке.





Самые популярные улицы – Лученка, Теслы и лейтенанта Кижеватова, а также проспект Рокоссовского





Именно на этих улицах зафиксировано рекордное количество сделок купли-продажи квартир в июле-сентябре 2021 года. За исключением проспекта Рокоссовского, практически все квартиры на этих улицах, находящихся в микрорайоне «Минск-Мир» (от 97 до 100%) были проданы на первичном рынке.





Средняя стоимость квадратного метра в Минске – $1260/1290





На первичном рынке стоимость квадратного метра в столичных квартирах в июле-сентябре составила $1260 и, по сравнению со 2-м кварталом снизилась для всех категорий. Так, в однокомнатных квартирах цена квадратного метра снизилась с $1310 до $1260 (падение на 3,8% в долларах США и на 5,7% - в национальной валюте). В двушках квадратный метр подешевел на $30 (с $1310 до $1290). Снижение цены составило 1,5% в долларовом эквиваленте и 2,1% в рублях. Сильнее подешевели трехкомнатные квартиры – с $1240 до $1150 за квадратный метр. Падение составило 7,3% в долларах США и 11,4% в рублях.





На вторичном рынке цены на квартиры в 3-м квартале практически не изменились. Квадратный метр в однокомнатных квартирах «подрос» на $10 по сравнению со 2-м кварталом (с $1360 до $1370). В долларах США рост составил 0,7%, в национальной валюте квартиры подешевели на 0,6%. Похожая ситуация и с двушками: цена в долларах США выросла с $1240 до $1250 (+0,8% в долларах и -0,6% в белорусских рублях. Цена трехкомнатных квартир не изменилась и по-прежнему составляет $1160 за квадратный метр. Но в национальной валюте, благодаря укреплению рубля к доллару, цена снизилась на 1%.





Самый дорогой район Минска – Центральный





Средняя стоимость квадратного метра в Центральном районе столицы составляет $1510 (данные, напомним, но основе реальных сделок). Также в число лидеров входят Первомайский ($1350 за кв.м.), Московский и Советский (по $1280) районы.

Чуть дешевле стоимость квадратного метра в Октябрьском ($1230), Фрунзенском ($1230), Ленинском ($1210) и Партизанском ($1200) районах. Аутсайдером традиционно является Заводской район – стоимость квадратного метра в нем составляет $1120.





Наибольшее число сделок по купле-продаже недвижимости зафиксировано во Фрунзенском районе (698 сделок). Это вполне логично, так как район является самым большим в городе. На втором месте Октябрьский район: 628 сделок, более 70% из которых – на первичном рынке.





Самая крупная сделка: квартира за полмиллиона долларов





Приобретение пятикомнатной квартиры общей площадью 231,6 кв.м. в доме по адресу ул.Чехова, обошлось покупателю в $532,68 тыс. Цена квадратного метра составила $2300. Это самая дорогая квартира, купленная в Минске в 3-м квартале.





Дорогой квадратный метр

фото для иллюстрации





$3314 за квадратный метр заплатил покупатель однокомнатной квартиры в ЖК «Парк Челюскинцев» (ул.Макаенка, 12Г). Это рекордная стоимость «квадрата» в июле-сентябре. Общая площадь квартиры составляет 34,9 кв.м, цена - $115,67 тыс.



