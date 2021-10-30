Совет Евразийской экономической комиссии утвердил план по отмене роуминга в Евразийском экономическом союзе, сообщила в ходе брифинга официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.





По ее словам, план включает в себя мероприятия, подразумевающие действия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение мошенничества.

Также комплексные меры должны обеспечить прямое взаимодействие операторов связи при пропуске международного трафика в роуминге, возможность организации прямых стыков между сетями операторов связи.

В ЕАЭС планируется разработать правила использования справедливых тарифов на добросовестной основе. Это включает в себя определение каждого шага в тарифе при оказании услуг в роуминге, пишет sputnik.by





"Комиссия будет вести мониторинг исполнения этих мероприятий, и после их полной реализации Коллегия ЕЭК примет рекомендации для сотовых операторов стран союза, направленные на переход с 2025 года на тариф в роуминге, максимально приближенный к домашнему", – отметила Малкина.





Ранее Россия и Беларусь достигли соглашения по вопросу отмены роуминга между странами. Данное решение было сформулировано на форуме регионов двух стран.

С 1 ноября прошлого года снизились ставки международного интерконнекта на роуминговый трафик. В том числе, уменьшились межоператорские роуминговые ставки. Идет внедрение комфортных тарифов на роуминг в Союзном государстве.