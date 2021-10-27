Шесть из десяти компаний этого списка являются крупными международными производителями продуктов. Еще один участник рейтинга — Unilever — помимо пищевых продуктов выпускает и косметику, пишет agronews.com





Волонтеры собрали 330 493 единиц пластиковых отходов, 58% которых имели обозначение какого-либо потребительского бренда, сообщает sfera.fm. Они проанализировали полученные таким образом данные и составили свой рейтинг.









Немаловажно, что #Breakfreefromplastic составляет подобные списки в течение последних четырех лет. Каждый раз первое место в нем занимает Coca-Cola. Более того, количество пластиковых отходов данной компании с каждым годом только увеличивается.





На прошлой неделе Coca-Cola показала прототип изготовленной из биопластика бутылки. Ожидается, что корпорация начнет использовать такую тару в промышленных масштабах в 2023 году.