Coca-Cola возглавила рейтинг пластиковых загрязнителей планеты
Очередной рейтинг на основе объема пластиковых отходов, найденных на берегах водоемов в 45 странах, составили активисты экологического движения #Breakfreefromplastic.
Шесть из десяти компаний этого списка являются крупными международными производителями продуктов. Еще один участник рейтинга — Unilever — помимо пищевых продуктов выпускает и косметику, пишет agronews.com
Волонтеры собрали 330 493 единиц пластиковых отходов, 58% которых имели обозначение какого-либо потребительского бренда, сообщает sfera.fm. Они проанализировали полученные таким образом данные и составили свой рейтинг.
Немаловажно, что #Breakfreefromplastic составляет подобные списки в течение последних четырех лет. Каждый раз первое место в нем занимает Coca-Cola. Более того, количество пластиковых отходов данной компании с каждым годом только увеличивается.
На прошлой неделе Coca-Cola показала прототип изготовленной из биопластика бутылки. Ожидается, что корпорация начнет использовать такую тару в промышленных масштабах в 2023 году.
15:09 30/10/2021
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