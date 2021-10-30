Оказывается, за 9 месяцев текущего года количество индивидуальных предпринимателей в стране увеличилось на 5588 человек. Они перечислили в бюджет 557,3 млн рублей налогов. Для сравнения: за 2020 год ИП перечислили в бюджет 628 млн рублей, пишет officelife.media





Количество микроорганизаций в стране сократилось на 4045, до 86904. Они внесли в госбюджет 1,999 млрд рублей налогов. В 2020 году их вклад в госбюджет оценивался суммой 2,4 млрд.





Число малых организаций (со штатом до 100 человек) за 9 месяцев сократилось на 395, до 10887. Эти субъекты внесли в госбюджет 3,8 млрд рублей. Их результатом по итогам 2020 года были 4,7 млрд рублей.





Всего за январь — сентябрь число субъектов малого предпринимательства в стране выросло на 1148, до 372880 тыс. Они уплатили в госбюджет 6,4 млрд рублей налогов. Для сравнения: за весь 2020 год перечисления составили 7,7 млрд.



