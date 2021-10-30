Эксперт не сомневается в том, что стоимость «вечно зеленой резанной бумаги» опустится до минимальных отметок.





По словам Катасонова, последние полтора года показали, что любые глобальные катастрофы могут начинаться внезапно и иметь долгосрочные разрушительные последствия. Экономист подчеркнул, что ситуация с коронакризисом, возникшая в 2020 году и продолжающаяся по сей день, показала, что под удар катаклизма попадают те, кто проявляет беспечность и не готовится к наступлению «черного дня».





Катасонов уверен, что гегемония доллара скоро закончится. Когда произойдет обвал валюты, граждане будут вынуждены фактически спасать свои деньги, но не у всех это получится, предупреждает экономист. В случае нового кризиса курс американской валюты рухнет, а оценка золота, напротив, устремится вверх. Катасонов советует уже сейчас продавать доллары и покупать драгметалл.





Ранее доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский в беседе с агентством «Прайм» заявил, что этой осенью можно рассчитывать на рост чешской кроны, новозеландского доллара и швейцарского франка. Об этом сообщает "Рамблер".



