Беларусь - лидер по количеству авто на душу населения среди СНГ
В Беларуси на 1 тысячу человек приходится 335 автомобилей. Этот показатель выше, чем во всех странах СНГ.
фото: abw.by
В Беларуси на 1 тысячу человек в 2019 году приходилось 329 автомобилей, но в 2020 году выросла до 335 авто. Такие данные публикует Белстат в статистическом обзоре ко Дню автомобилиста и дорожника, пишет thinktanks.by
Для сравнения обеспеченность населения легковыми автомобилями: в России в 2020 году на 1000 человек населения приходился 321 автомобиль, Казахстане — 195, Кыргызстане — 160, Азербайджане — 121, Узбекистане – 81, Таджикистане – 46.
Как сообщает Белстат, в Беларуси наращивается производство собственных легковых автомобилей. Так, в январе – сентябре 2021 г. произведено 21 633 штуки легковых автомобилей, что составляет 147,5% к аналогичному периоду 2020 года.
Самой «народной» маркой легкового автомобиля в личной собственности граждан в 2020 году являлся Фольскваген.
13:46 30/10/2021
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