В Беларуси на 1 тысячу человек в 2019 году приходилось 329 автомобилей, но в 2020 году выросла до 335 авто. Такие данные публикует Белстат в статистическом обзоре ко Дню автомобилиста и дорожника, пишет thinktanks.by





Для сравнения обеспеченность населения легковыми автомобилями: в России в 2020 году на 1000 человек населения приходился 321 автомобиль, Казахстане — 195, Кыргызстане — 160, Азербайджане — 121, Узбекистане – 81, Таджикистане – 46.

Как сообщает Белстат, в Беларуси наращивается производство собственных легковых автомобилей. Так, в январе – сентябре 2021 г. произведено 21 633 штуки легковых автомобилей, что составляет 147,5% к аналогичному периоду 2020 года.









Самой «народной» маркой легкового автомобиля в личной собственности граждан в 2020 году являлся Фольскваген.



