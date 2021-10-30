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Передумали: Украина не будет закупать электроэнергию у Беларуси с 1 ноября

В Киеве перед началом отопительного сезона никак не могут решить, импортировать электроэнергию из Беларуси и России или нет.

Импорта электроэнергии из Беларуси и России с 1 ноября не будет, об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, пишет sputnik.by

"Импорта электроэнергии из Российской Федерации с 1 ноября не будет, компания "Интер РАО" 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. С 1 ноября также не будет импорта э/э из Беларуси, соответствующие аукционы на продажу электроэнергии были отменены", - написал Герус в субботу в своем Telegram-канале.

Ранее "Укрэнерго" объявила аукционы на импорт электроэнергии, в том числе из Беларуси и России, так как срок запрета на закупку электроэнергии у соседей истекает 31 октября. "Энергоатом" в среду забронировал почти все мощности межгосударственных линий электропередачи на ноябрь из Беларуси. При этом восемь компаний украинских компаний выкупили 2200 МВт доступных мощностей для импорта электроэнергии из РФ в ноябре.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия Украины (НКРЭКУ), осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не будет продлевать запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси после 1 ноября.

Вместе с тем, в Минэнерго Украины настаивают на том, что Киев не будет импортировать электроэнергию из Беларуси и России, так как запасов угля для стабильного прохождения отопительного �езона достаточно. Однако, по некоторым данным, и угля у Украины совсем мало.
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