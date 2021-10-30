Молдова будет импортировать российский газ в ноябре по 450 долларов за тысячу кубометров. Об этом в субботу, 30 октября, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну в Facebook.









"Исходя из текущей конъюнктуры рынка, в ноябре стоимость газа составит примерно 450 долларов за 1 тыс. кубометров, а затем цена будет снижаться в зависимости от цены на газ на биржах. При новых условиях [в контракте] цена на газ будет в два раза ниже рыночной", - написал Спыну.





Он добавил, что в 2022 году будет проведен аудит долга компании Молдовагаз перед Газпромом в 700 миллионов долларов. Условия выплаты долга обсудят на переговорах отдельно.





Ранее СМИ сообщили, что по новому газовому контракту Молдовы и Газпрома на пять лет цена на газ может вырасти до $500-600 за тысячу кубометров в зависимости от периода поставок и конъюнктуры рынка.