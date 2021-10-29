



Совхоз в Борковичах был организован в 1930 году, в 1973 году он стал племсовхозом Витебского областного треста по племенному делу и руководству племенными совхозами, а в 1983 году — управления сельского хозяйства исполнительного комитета Верхнедвинского районного Совета народных депутатов. В 2000 году предприятие преобразовали в коммунальное унитарное производственное сельскохозяйственное предприятие Верхнедвинского района «Борковичи».





По состоянию на 2010 год в КУПСХП трудилось 84 человека, 14 из них были в штате административно-управленческого персонала.