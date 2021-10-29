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Банкротится очередной совхоз, теперь в Верхнедвинском районе

28 сентября экономический суд Витебской области вынес решение возбудить производство по делу об экономической несостоятельности в отношении КУПСХП «Борковичи». Сельхозпредприятию был назначен защитный период, срок которого истек 28 октября.


Совхоз в Борковичах был организован в 1930 году, в 1973 году он стал племсовхозом Витебского областного треста по племенному делу и руководству племенными совхозами, а в 1983 году — управления сельского хозяйства исполнительного комитета Верхнедвинского районного Совета народных депутатов. В 2000 году предприятие преобразовали в коммунальное унитарное производственное сельскохозяйственное предприятие Верхнедвинского района «Борковичи».

По состоянию на 2010 год в КУПСХП трудилось 84 человека, 14 из них были в штате административно-управленческого персонала.
Vitebsk.cc
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