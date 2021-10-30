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Microsoft стала самой дорогой компанией в мире

Корпорация Microsoft в пятницу, 29 октября, обошла по рыночной капитализации Apple, став самой дорогой публичной компанией на планете. Этому способствовало и падение котировок Apple, чей квартальный отчет разочаровал инвесторов.

Microsoft стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией около $2,46 трлн, опередив Apple с капитализацией примерно $2,41 трлн, свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Стоимость акций Apple падает почти на 4% после публикации данных квартальной отчетности вечером в четверг. Объем выручки компании оказался ниже, чем средний уровень, предсказанный аналитиками. Акции Microsoft, наоборот, пошли вверх и растут примерно на 1% - ее отчетность, опубликованная ранее на этой неделе и свидетельствующая об уверенных темпах развития компании, больше понравилась инвесторам, пишет Смартпресс.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).
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