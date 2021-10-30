Проект приказа опубликовали на портале нормативно-правовых актов.





Как сказано в документе, отправлять запрос "операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов", смогут только при определённых условиях. Основной причиной такого запроса может стать проведение проверки, направленной на противодействие коррупции.



