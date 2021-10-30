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Спецслужбы РФ планируют получить доступ к информации по сделкам с криптовалютой

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников хочет расширить права сотрудников ФСБ и дать им возможность запрашивать информацию у криптовалютных операторов.

 Проект приказа опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

Как сказано в документе, отправлять запрос "операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов", смогут только при определённых условиях. Основной причиной такого запроса может стать проведение проверки, направленной на противодействие коррупции.

В пояснительной записке Бортников заявляет, что новые полномочия нужны в связи с изменением антикоррупционного законодательства. Согласно ему, с 1 января 2021 года сведения о цифровых активах должны отражаться в справках о доходах. Первые декларации, в которых необходимо отчитаться о владении криптовалютой, нужно подать уже в апреле 2022 года, пишет Смартпресс.
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