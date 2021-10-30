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Белстат пересчитал ВВП Беларуси и оказалось, что ранее назвали не ту цифру

Белстат второй раз пересчитал Валовой внутренний продукт Беларуси за полгода и оказалось, что ранее назвали не ту цифру.

 В январе-июне 2021-го ВВП увеличился не на 3,3%, а 3,5%!

Подчёркивается, что первая оценка была предварительной. Вторая сделана тремя методами с использованием более точной информации, пишет Еврорадио.

Власти Беларуси надеются, что по итогам года рост ВВП составит не менее 1,8%. Эксперты Всемирного банка недавно назвали цифру 1,2%, а экономисты международного рейтингового агентства Fitch Ratings прогнозируют лишь 0,7%.
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