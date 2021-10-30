В январе-июне 2021-го ВВП увеличился не на 3,3%, а 3,5%!





Подчёркивается, что первая оценка была предварительной. Вторая сделана тремя методами с использованием более точной информации, пишет Еврорадио.





Власти Беларуси надеются, что по итогам года рост ВВП составит не менее 1,8%. Эксперты Всемирного банка недавно назвали цифру 1,2%, а экономисты международного рейтингового агентства Fitch Ratings прогнозируют лишь 0,7%.







