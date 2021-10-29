С 1 ноября вырастет бюджет прожиточного минимума
Постановлением министерства труда и соцзащиты Беларуси № 71 на период с 1 ноября 2021 года по 31 января 2022 года утверждены новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам
"Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере Br288,01, что на 1,6% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября 2021 г.", сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.
Это четвертый перерасчет в текущем году (ранее размер бюджета прожиточного минимума менялся с 1 февраля, с 1 мая и с 1 августа). К уровню 1 ноября 2020 года БПМ вырос на 11,6%.
Соответственно, на 11,6% вырастут встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ:
размеры госпособий семьям, воспитывающим детей;
социальные пенсии;
повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров;
доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;
пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Источник: interfax.by
20:38 29/10/2021
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