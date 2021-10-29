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Россия с 1 ноября прекращает поставлять энергетический уголь Украине. Говорят, самим мало

После старта отопительного сезона Россия решила прекратить поставки энергетического угля в Украину. Ожидается, что произойдет это уже 1 ноября 2021 года.

По словам народного депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса, речь идет об угле марки А (антрацит) и Т (тощий), которые применяются в энергетике. При этом он утверждает, что по информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, сообщает obozrevatel.com

"Такие действия РФ сродни их действиям осенью 2014 года", – подытожил Герус. Под этими словами он имел в виду прекращение Россией поставок энергетического угля Украине глубокой осенью 2014 года. По словам тогдашнего министра энергетики Юрия Продана, экономических причин для этого не было. Следовательно, речь тогда шла о политическом давлении.

Почему это важно

В Украине работает 12 теплоэлектростанций (ТЭС). Они производят более 35% электроэнергии страны.

Почти половина этих станций – 5 – используют антрацит. Речь идет о:

Луганской ТЭС;

Криворожской ТЭС;

Трипольской ТЭС;

Змиевской ТЭС;

Славянской ТЭС.

Всего несколько дней назад – 24 октября – народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что из-за нехватки угля "на Трипольской ТЭС начали сжигать дорогущий природный газ".

Что будет делать Украина

Анонсированное прекращение Россией поставок энергетического угля в Украину не приведет к масштабному кризису. Еще перед стартом отопительного сезона Украина начала импортировать уголь из других стран. 

В частности, в августе было объявлено о начале импорта угля из Польши и Казахстана. А немногим позже появилась информация об аналогичной договоренности с США.

Что говорят в России

Тем временем в России объясняют прекращение поставок угля Украине растущими потребностями внутри России.

Как сообщили РИА Новости в Минэкономразвития, "в осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны".

Там отметили, что в ноябре российские поставщики продадут Украине более половины всего объема угля, получаемого страной.
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