По словам народного депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса, речь идет об угле марки А (антрацит) и Т (тощий), которые применяются в энергетике. При этом он утверждает, что по информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, сообщает obozrevatel.com





"Такие действия РФ сродни их действиям осенью 2014 года", – подытожил Герус. Под этими словами он имел в виду прекращение Россией поставок энергетического угля Украине глубокой осенью 2014 года. По словам тогдашнего министра энергетики Юрия Продана, экономических причин для этого не было. Следовательно, речь тогда шла о политическом давлении.





Почему это важно

В Украине работает 12 теплоэлектростанций (ТЭС). Они производят более 35% электроэнергии страны.





Почти половина этих станций – 5 – используют антрацит. Речь идет о:





Луганской ТЭС;





Криворожской ТЭС;





Трипольской ТЭС;





Змиевской ТЭС;





Славянской ТЭС.





Всего несколько дней назад – 24 октября – народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что из-за нехватки угля "на Трипольской ТЭС начали сжигать дорогущий природный газ".





Что будет делать Украина

Анонсированное прекращение Россией поставок энергетического угля в Украину не приведет к масштабному кризису. Еще перед стартом отопительного сезона Украина начала импортировать уголь из других стран.





В частности, в августе было объявлено о начале импорта угля из Польши и Казахстана. А немногим позже появилась информация об аналогичной договоренности с США.





Что говорят в России

Тем временем в России объясняют прекращение поставок угля Украине растущими потребностями внутри России.





Как сообщили РИА Новости в Минэкономразвития, "в осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны".