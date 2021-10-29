Беларусбанк (его месячный убыток в августе 2021-го составил 48,1 млнBYN), и Белгазпромбанк (9,75 млн BYN убытка в августе), пишет Оказалось, «виновниками» обрушения прибыли стали два банка – показавшие в августе убытки. Это – крупнейший банк страны(его месячный убыток в августе 2021-го составил 48,1 млнBYN), и(9,75 млн BYN убытка в августе), пишет Инфобанк





Но если Белгазпромбанк раньше уже показывал месячный убыток (в декабре 2020-го), то убыток, да ещё такой сильный, Беларусбанка образовался впервые за последние два года.





Но, несмотря на убыток, Беларусбанк остался главным «формирователем» общей, по всей банковской системе, прибыли в этом году – за январь-август: из 910 млн BYN суммарной прибыли банковской системы II уровня, 265 млн BYN – 29,1% – вклад Беларусбанка.





Самым рентабельным банком Беларуси в январе-августе стал Альфа-Банк: сумма прибыли относительно размера банка, рентабельность активов – 3,19% – у него наибольшая.





На втором и третьем местах по рентабельности активов – Сбер Банк и БСБ Банк.

Самым же низкорентабельным банком Беларуси по итогам 8 месяцев оказался Идея-Банк. Оно и понятно, этот банк уже не думал про эффективность, так как уже была договоренность о продаже МТБанку.

Очень жалко, что теперь не будет в Беларуси этого банка. Нам всегда нравился этот банк, его продукты и подход к клиентам. Это был современный, интересный банк, который без всяких сертификатов соответствия ISO 9001 показывал высокое качество работы и новые, интересные продукты.

Ещё в тройке банков с самой низкой рентабельность активов – Цептер Банк и Паритетбанк.





Больше всего нарастил 8-месячную рентабельность активов за год (январь-август 2021-го к январю-августу 2020-го) Сбер Банк – на 1,59 процентных пунктов.

А всего улучшили прибыльность своей деятельности 15 банков.

Упала за год рентабельность активов– у 9 банков. Больше всех – у Франсабанка.





Альфа-Банк является лидером и по годовой рентабельности активов – отношению годовой прибыли (суммы месячных прибылей последних 12 месяцев) к среднегодовой величине активов в процентах.

Если принять годовую рентабельность активов по итогам 2020 года за сравнительную базу, то из 10 крупнейших банков больше всех за 8 месяцев улучшил этот показатель СберБанк – в 2,09 раз: с 1,43% до 2,98% – на 109%.

Снизили за 8 месяцев годовую рентабельность активов из числа крупнейших банков – Банк ВТБ (Беларусь) и Белагропромбанк.

Годовая рентабельность активов Беларусбанка, несмотря на большой убыток в августе, по итогам первых 8 месяцев 2021-го остаётся выше (на 16,8%), чем она была в 2020-м: в 2020 году показатель составлял 1,11%, а в августе 2021-го – 1,30%. В июле, до убытка – 1,47%.

Наибольшее же падение годовой рентабельности активов в августе – у Белгазпромбанка. Хотя относительно 2020 года показатель остаётся почти наполовину (на 47,6%) выше.