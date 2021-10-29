Об этом он сказал во время посещения Добрушской бумажной фабрики.





Лукашенко предложили осмотреть территорию предприятия на электробусе. Услышав от вице-премьера Юрия Назарова, что производство электробусов очень перспективно, пенсионер тут же отдал поручение делать все необходимое, чтобы быстрее и в нужных объемах производить такие автобусы и поставлять заказчикам.



