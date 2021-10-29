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Лукашенко на бумажной фабрике поручил занять рынок электробусов

Лукашенко разрешил использовать производственные мощности МАЗа для производства электробусов, если снизилось производство и продажи грузовиков.

Об этом он сказал во время посещения Добрушской бумажной фабрики.

Лукашенко предложили осмотреть территорию предприятия на электробусе. Услышав от вице-премьера Юрия Назарова, что производство электробусов очень перспективно, пенсионер тут же отдал поручение делать все необходимое, чтобы быстрее и в нужных объемах производить такие автобусы и поставлять заказчикам.

"Надо произвести и быстрее отдать. Это очень важно для нас - занять рынок", - потребовал Лукашенко, пишет afn.by
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