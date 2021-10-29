По данным tradingview.com, к закрытию торгов вечером 28 октября акция EPAM стоила $670,53 (+2,79% за день).





Ещё в начале октября стоимость акций EPAM, как и других технологических компаний, падала. Например, в день технических проблем с Facebook акции EPAM упали почти на 2% и стоили $564 за штуку, пишет dev.by







