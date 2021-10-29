Акции EPAM за месяц подорожали на $100+ и снова бьют рекорды
Вчера, 28 октября, стоимость акций EPAM достигла нового исторического максимума. Одна акция компании торговалась на Нью-Йоркской фондовой бирже за $670.
По данным tradingview.com, к закрытию торгов вечером 28 октября акция EPAM стоила $670,53 (+2,79% за день).
Ещё в начале октября стоимость акций EPAM, как и других технологических компаний, падала. Например, в день технических проблем с Facebook акции EPAM упали почти на 2% и стоили $564 за штуку, пишет dev.by
19:07 29/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение