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Акции EPAM за месяц подорожали на $100+ и снова бьют рекорды

Вчера, 28 октября, стоимость акций EPAM достигла нового исторического максимума. Одна акция компании торговалась на Нью-Йоркской фондовой бирже за $670.

По данным tradingview.com, к закрытию торгов вечером 28 октября акция EPAM стоила $670,53 (+2,79% за день). 

Ещё в начале октября стоимость акций EPAM, как и других технологических компаний, падала. Например, в день технических проблем с Facebook акции EPAM упали почти на 2% и стоили $564 за штуку, пишет dev.by
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