Белорусские посольства отвечают не только за развитие экспорта, но и за рост инвестиций. Процесс практически рукотворный, как и многое в Беларуси. Наш климат сам по себе инвестиции не привлекает. В цепочке ответственных за инвестиционный магнетизм практически все органы госуправления — от МИД и Минэкономики до СЭЗов и райисполкомов.





Сдуинг бизнес

Задача дипломатов находить инвесторов и тянуть их в Беларусь. Для этого само-собой нужны заманчивые проекты. Прожектов много, а вот качественных проработанных инвестиционных предложений дефицит.





Самые «оригинальные» проекты приходят в посольства, пожалуй, из райисполкомов. Часто это просто спам, рассылаемый веером, который стыдно куда-то кроме корзины пересылать, но для отчета может сгодиться. Для многих в этой кипучей деятельности все сводится к выполнению показателей — так уж устроена система.





Райисполкомы, отослав проект в посольство, отчитываются перед облисполкомами, что проработали инвестпроект за рубежом. Посольства пишут в своих отчетах, что осуществили проработку коммерческих предложений, разослав их по всем знакомым бизнес-ассоциациям и предприятиям.





Понятно, что таким образом инвестора не нащупать. Его вообще нащупать сложно. Как правило, инвесторы попадают в сети посольств тогда, когда сами проявляют интерес к бизнесу в Беларуси и ищут содействия. Дипмиссия берет таких под свою опеку, организует лобби со стороны МИД, необходимые контакты.





Заманить бизнес в Беларусь — хлопотное дельце. Чтобы уговорить на визит, потенциальному инвестору можно обещать в принципе любые условия. Посольство с помощью МИД или напрямую может организовать бизнесу совершенно любую встречу, а главное — в белорусских реалиях нет ничего невозможного. Если нужных инвестору льгот или бонусов нет в инвестиционном договоре, их можно прописать в указе президента.





Речь, понятное дело, о знаковых проектах, но тем не менее. Фактически под инвестора может создаваться свой правовой режим. Конечно, это очень сомнительная и весьма трудоемкая практика. Зачем писать под каждый бизнес свой указ, когда проще одним указом упростить весь бизнес? Затем.





Помню удивление делегации ПВТ на встрече с руководством кантона (облисполком) Цуг, где располагается знаменитая Криптодолина, когда швейцарец рассказал, что никаких преференций для криптовалют и блокчейна они не делали. Там одинаковые условия для любого бизнеса.





Раньше в Беларуси существовала (возможно, все еще существует) практика закрепления членов правительства за значимыми инвестпроектами. Например, глава МИД персонально отвечал за реализацию проекта «Stadler».





С одной стороны, на чиновников накладываются несвойственные функции, с другой — обеспечивается быстрое решение проблем на пути инвестора. В такой системе, как наша, для инвестора это плюс, но не гарантия от неприятных сюрпризов.





Пример, которому был свидетелем: в 2010 году в Беларусь пришла компания Enertrag, которая собиралась построить в Дзержинском районе первый промышленный парк ветрогенераторов стоимостью 360 миллионов евро и мощностью до 160 Мвт.





Для сравнения: согласно планам Госстандарта, озвученным в июле 2021 года, мощность всех установок возобновляемых источников энергии в Беларуси к 2025 году достигнет 630 МВт. Планировалось, что парк закроет годовую потребность в электроэнергии двух таких районов, как Дзержинский.





Еще до подписания инвестдоговора с Минским облисполкомом, немцы, изучая местность, обратили внимание на военные радары и поделились опасениями, как бы это не стало проблемой. Наши отмахнулись, мол, все решим и подписали договор.





В итоге Минобороны не согласовало проект из-за возможных помех ветряков работе радаров. К этому моменту Enertrag успел вложить в него время и 300 тысяч евро на всякие замеры. Немцам в итоге предложили другие территории, но отказались компенсировать затраты.





Enertrag ушел, решив больше не иметь с нами никаких дел. Проект нес больше, чем инвестиции и технологии — уже была договоренность с одним из вузов о подготовке специалистов для парка.





Банки грязи не боятся

Организация бизнес-форумов — еще одна из “инвестиционных” задач дипломатов. Дело хорошее, позволяет прорекламировать возможности, завязать новые контакты.





Когда форум организуется посольскими силами, это больше для галочки. Основательный подход — это договориться с крупным партнером об организации на его базе и при его поддержке бизнес-мероприятия. В идеале — с крупной компанией, которая уже имеет положительный опыт работы в Беларуси.





Идеальность такого партнера в том, что его площадка более привлекательная, чем интерьеры посольства, а эффект от его выступления в сотни раз больше, чем от речей докладчика из Беларуси. Помимо этого, хорошо привлечь к организации форума местную торгово-промышленную палату или бизнес-ассоциацию, которая подключит свою базу контактов.





Часто для таких мероприятий посольству приходится искать спонсоров, чтобы покрыть расходы на помещение, кейтеринг, обслуживание делегации из Беларуси. В этом, пожалуй, проявляется главное искусство отдельных посольств, способных организовывать в своих странах ивенты «по-богатому», не потратив бюджетных средств (их просто нет).





В тех случаях, когда государство идет на траты, организуя за рубежом масштабные презентации, это не упрощает, а скорее даже усложняет задачу для дипломатов.





Одной из самых масштабных презентаций Беларуси за рубежом за всю историю был инвестиционный форум во Франкфурте-на-Майне в рамках Европейской финансовой недели в ноябре 2010 года.





Лучшего места (финансовая столица Германии и ЕС) и лучшей «рамки» (Европейская финансовая неделя) для презентации по тем временам сложно было себе представить. Эта была заслуга посла — выдающегося дипломата Андрея Гиро, ныне, к сожалению, покойного.





На форуме были подписаны свыше 20 соглашений на сумму более 2,7 млрд долларов. Цифра может вскружить голову, если не знать кухни — контракты были бы подписаны и без него.





Важнее был международный резонанс и новые контакты — в форуме участвовали свыше 700 представителей различных компаний из 36 стран мира, о нем писали специализированные СМИ. Сколько инвестиций принесло это информационное эхо, никто не подсчитывал. Дело не только в событиях декабря 2010 года, обнуливших дипломатические усилия.





Беларусь очень долго и совершенно беспричинно не могла рассчитаться за форум с организаторами. Это касалась, например, оплаты услуг транспортной компании, которая предоставила автобусы для делегации. Еще дольше висел (возможно, висит до сих пор) долг перед основной компанией-организатором форума и, кстати, самой Европейской финансовой недели.





Тогда мне казалось, это будет несмываемым пятном на деловой репутации Беларуси.





Впрочем, даже репутация последней диктатуры в Европе не такая уже проблематичная вещь, как может показаться. Бизнес, особенно крупный по факту не сильно заботит уровень демократии, иначе не бывать западным инвестициям во многих странах мира.





В последние 5–7 лет западных инвесторов привлекали в Беларусь возможности, связанные с выходом на Россию и единое таможенное пространство. Азиатские инвестиции шли в Беларусь из-за транзитных возможностей в направлении Запада.





Поэтому притоку инвестиций сейчас мешает не столько тот факт, что Лукашенко фальсифицировал выборы и силой удержал власть, а что это привело Беларусь к изоляции и санкциям.







