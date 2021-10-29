



"На селе у нас платят и за землю налог, недвижимость и прочее. А город как-то остался в стороне. Обсуждался и этот вопрос. Я не знаю, какие там ставки, но это будет мизер", - сказал Лукашенко, отвечая вопрос об отмене налоговой льготы для владельцев квартир. Его цитирует пресс-служба президента.





Однако, продолжил Лукашенко, "дело даже не в справедливости". "На конец года $2 млрд непредвиденных расходов, чтобы спасать людей. У нас же бесплатная вакцинация, бесплатное лечение от ковид. Я не хочу сказать, что у нас идеально все, но по сравнению с другими, как оказалось, неплохо. Но это большие деньги", - отметил он.





По словам Лукашенко, если на каждого жителя Беларуси собрать по доллару налога, то это будет только $9,5 млн. "По большому счету это ничто, если мы $2 млрд потратим только на лечение, но за эти $9,5 млн мы что-то можем купить", - заметил он.





"Будет ли это вообще, это еще вопрос. На мой уровень эти вопросы не вносились. Мы не ставим перед собой цель увеличить налоги. Они у нас и так высоки. У нас нет нефти и газа. Потому налогооблагаемая база и налоги приличные. Всегда встает вопрос, как их уменьшить. Поэтому я не думаю, что это будут какие-то большие налоги, если они будут вообще. Но вопрос такой рассматривается", - подытожил Лукашенко.





Как сообщалось, в Беларуси планируют отменить налоговую льготу для владельцев городских квартир. Подлежащую к уплате сумму налога планируют определять исходя из расчетной стоимости 1 кв.м типового капитального строения (здания, сооружения) на 1 января, общей площади жилого помещения и ставки налога в размере 0,1%.





Как отмечали в Минфине, если взять Минск, то по стандартной двухкомнатной квартире цена вопроса в год составит порядка Br48, в районных центрах - Br27.











