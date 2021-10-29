За октябрь валютная корзина подешевела на 2,14%, а за год на 2,17%. С начала января белорусский рубль подорожал к корзине валют на впечатляющие 4,80%.





Курс доллара снизился на 0,0082 BYN до 2,4226 BYN/USD. За текущую неделю курс доллара снизился всего на 0,0073 BYN.





Курс евро вырос ещё на 0,0036 BYN до 2,8233 BYN/EUR до максимума за 7 дней. По итогам недели стоимость евро упала лишь на 0,0035 BYN.





Напомним, что по итогам торгов во вторник евро обвалился до минимума за 456 дней.





Курс российского рубля упал на 0,0124 BYN до 3,4363 BYN/100 RUB и опустился на минимум за 7 дней.





По итогам недели сотня российских рублей подорожала всего на 0,0054 BYN.





Итоги недели 25 - 29 октября 2021 на валютном рынке Беларуси

Предыдущие три недели подряд белорусскому рублю удавалось дорожать ко всем валютам. На уходящей неделе он немного уступил только российскому рублю:





курс доллара −0,0073 BYN (−0,30%);

курс евро −0,0035 BYN (−0,12%);

курс российского рубля +0,0054 BYN (+0,16%);

корзина валют −0,03%.





Итоги октября 2021 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль подорожал ко всем валютам по итогам месяца. Особенно сильно досталось доллару и евро. Они продемонстрировали максимальное снижение по итогам месяца за последние 1,5 года.





курс доллара −0,0910 BYN (−3,62%);

курс евро −0,0971 BYN (−3,32%);

курс российского рубля −0,0259 BYN (−0,75%);

корзина валют −2,14%.





Московская биржа

Уходя на выходные Банк России оставил курс доллара практически без изменений. Он понизился всего на 0,07 копейки до 70,5200 RUB/USD.





Официальный курс евро на завтра вырос ещё на 45 копеек до 82,2898 RUB/EUR.





Итоги недели 25 - 29 октября на валютном рынке России

Российский рубль дорожает к доллару и евро уже четвёртую неделю подряд.





курс доллара −0,3423 RUB (−0,48%);

курс евро −0,2081 (−0,25%);

Итоги октября 2021 на валютном рынке России

Обвалом доллара и евро завершился октябрь для российского рубля.





курс доллара −2,1442 RUB (−2,95%);

курс евро −2,0152 RUB (−2,39%);