По материалам суда, долги компании — около 5,9 млн рублей. Такую сумму озвучивает предприятие.





При этом имущество и «дебиторка» кондитерской фабрики оценены в 6,5 млн. То есть теоретически долги можно погасить за счет продажи всего бизнеса и прав на дебиторскую задолженность.





Но проблема в том, что предприятие убыточно: чистый убыток за 2020 год — более 1,1 млн; за первую половину 2021-го — 561 тыс. рублей. Однако в целом обязательства СООО больше, чем озвученные 5,9 млн. Сумма составляет примерно 6,1 млн, а «дебиторка» — всего 448 тыс. рублей.





Пока суд установил защитный период до 19 ноября. В дальнейшем наиболее вероятный сценарий — распродажа имущества предприятия.





СООО «Первая шоколадная компания» было зарегистрировано как ООО «Белорусская кофейная компания» в свободной экономической зоне «Брест» в 1997 году.





В 2016-м появилась информация, что этот бизнес покупает Александр Мошенский.





Ранее фабрикой владели поляки. Кто является собственником сейчас, точно неизвестно. Один из основных рынков сбыта предприятия — Россия. Также компания активно работала на украинском направлении.





Кроме шоколада «Идеал», фабрика выпускала конфеты «Мирабелла», «Фруттэль», «Милая моя» и др.