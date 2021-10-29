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Банкротится известный кондитерский бренд "Идеал"

Экономический суд Брестской области начал банкротство СООО «Первая шоколадная компания» (бренд «Идеал»).

По материалам суда, долги компании — около 5,9 млн рублей. Такую сумму озвучивает предприятие.

При этом имущество и «дебиторка» кондитерской фабрики оценены в 6,5 млн. То есть теоретически долги можно погасить за счет продажи всего бизнеса и прав на дебиторскую задолженность. 

Но проблема в том, что предприятие убыточно: чистый убыток за 2020 год — более 1,1 млн; за первую половину 2021-го — 561 тыс. рублей. Однако в целом обязательства СООО больше, чем озвученные 5,9 млн. Сумма составляет примерно 6,1 млн, а «дебиторка» — всего 448 тыс. рублей.

Пока суд установил защитный период до 19 ноября. В дальнейшем наиболее вероятный сценарий — распродажа имущества предприятия.

СООО «Первая шоколадная компания» было зарегистрировано как ООО «Белорусская кофейная компания» в свободной экономической зоне «Брест» в 1997 году. 

В 2016-м появилась информация, что этот бизнес покупает Александр Мошенский

Ранее фабрикой владели поляки. Кто является собственником сейчас, точно неизвестно. Один из основных рынков сбыта предприятия — Россия. Также компания активно работала на украинском направлении. 

Кроме шоколада «Идеал», фабрика выпускала конфеты «Мирабелла», «Фруттэль», «Милая моя» и др.
Источник: officelife
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