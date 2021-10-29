Татьяна Лагойко. Ей принадлежит 100% доли компании, вклад в уставный фонд составил 5 тысяч рублей, пишет Компания была открыта в декабре 2018 года. Согласно выписке из ЕГР, собственником «Синезис Феникс» является гражданка Беларуси. Ей принадлежит 100% доли компании, вклад в уставный фонд составил 5 тысяч рублей, пишет dev.by





В профиле Synesis на российском ресурсе tadviser.ru Татьяна Лагойко фигурирует как финансовый директор, а в профиле в каталоге by.kompass.com — как главный бухгалтер.





В Synesis отказались рассказать, чем занималась «Синезис Феникс» и почему ликвидируется: там по-прежнему не дают комментариев изданию.





Официальная процедура ликвидации компании началась в конце сентября. Это может быть связано как с внутренними процессами внутри Synesis, так и с санкциями в отношении компании.





Напомним, Synesis попала в третий пакет санкций ЕС в декабре 2020 года, а в июне этого года в четвертый санкционный список ЕС попал и сооснователь Александр Шатров.





И компания, и Шатров будут судиться из-за санкций с Советом ЕС. Кроме того из-за санкций Synesis переименовала часть своих компаний, а Александр Шатров перестал быть основным владельцем «Синезис» сначала в Беларуси, а потом и собственником компании в России.





Кто ещё?

«Синезис Феникс» — не единственная компания из ИТ-сектора, которая ликвидирутеся. Вспомнили, кто ещё (в том числе из-за ситуации в стране), а кто уже ликвидирован.





Ликвидируются

PandaDoc

В сентябре компания привлекла инвестиции и стала единорогом. Но ещё раньше собственники Микита Микадо и Сергей Борисюк решили закрыть офис в Беларуси (официальная процедура ликвидации началась в феврале). Это связано с событиями 2020 года: с обысками в компании, арестом сотрудников, уголовным делом по статье мошенничество.





В минском офисе PandaDoc работало около 225 человек. Ещё в прошлом году PandaDoc открыла компанию в Украине и перевезла туда 60 человек.





Fibery

В этом месяце началась официальная процедура ликвидации ИТ-компании Fibery. Ещё в сентябре CEO Михаил Дубаков рассказывал, что большинство сотрудников уехало из страны и компания не собирается развивать юрлицо в Беларуси.





В минском офисе Fibery работало около 10 человек.





DeepDee

AI-стартап, занимается разработкой решений по ранней диагностике болезней по фотографиям глазного дна. Основатель стартапа Ярослав Лихачевский осенью прошлого года продолжил проект по поддержке уволившихся силовиков, который был вынужден приостановить сооснователь PandaDoc Микита Микадо. В этом году компания вышла из ПВТ «в связи с утратой доверия владельцев бизнеса к администрации Парка».





В Беларуси в компании работало около 20 человек. Сейчас основатель Ярослав Лихачевский живет и работает в Нидерландах.





«Релсофт»

Аутсорсинговая компания, которую в 2007 году основал Юрий Зиссер. Собственник «Релсофт» Евгения Чернявская (дочь Юрия Зиссера и Юлии Чернявской) раннее заявила, что компания не может больше осуществлять свою хозяйственную деятельность.





«Эпика Девелопмент»

Компания образована в 2017 году и является центром разработки американской компании EPICA. Решение закрыть офис в Беларуси приняли собственники головной компании. Причины — влияние ковида на выручку и отчасти риски ведения бизнеса из-за ситуации с Беларуси. В минском офисе работало около 15 сотрудников.





«МедикалЭпФактори»

Белорусский офис нидерландской компании, был открыт в 2019 году. Компания занимается разработкой ПО и инновационных решений в медицинской сфере. В компании пояснили, что бизнес не пошёл. «Нет найма, нет роста».





«Философия программ» (ранее «БЕСК Комплекс Солюшенс»)

Компания была создана в мае 2017 года как центр Mobile&Web разработки международного холдинга BESK. В 2018 году случилась история с невыплатой зарплат минским айтишникам, в которой фигурировал Тадас Каспутис, основатель лопнувшей криптобиржи.





Летом 2019 года ООО «БЕСК Комплекс Солюшенс» было переименовано в ООО «Философия Программ» и у компании сменились собственники.





«Солид Дев»

Специализация компании — web-разработка, UX-аналитика и проектирование, разработка мобильных приложений, поддержка и развитие интернет — проектов.





«Оксикор Лабс»

Специализируется на разработке программных продуктов и оказании услуг по консалтингу в области машинного обучения.





«БарбаросТэкКор»

Разработчик программной платформы по поиску выгодных предложений по объектам недвижимости в США.





«МэдКэт»

Компания занимается разработкой автоматизированных решений в сфере рекламы.





«Обратная Метрика»

Ликвидируется с августа этого года.





Ликвидированы в 2021 году

«Адформ Бай»

Подразделение крупной датской ИТ-компании Adform. «Адформ Бай» работала в сфере онлайн-рекламы. Но из-за коронавируса и введения многими странами карантина сильно просел европейский рынок (по некоторым оценкам — на 30-40%), который был для компании ключевым. Возникли проблемы с расчётами и компанию пришлось ликвидировать. В минском офисе работало примерно 100 человек.





«2ГИС-Бел»

Офис международной картографической компании, выпускающей электронные справочники с картами городов. Был открыт в феврале прошлого года. В апреле этого года «2ГИС» купил долю в беларуской ИТ-компании RocketData.





«АИСТ Тек»

Агентство с офисами в Беларуси и США, специализируется на автоматизации бизнес-процессов с помощью AI. Компания появилась в 2019 году, в этом году исключена из ЕГР.





«Хюменси Лабс»

Международный поставщик высокотехнологичных программных решений и платформ. Компания основана в 2017 году, специализировалась на разработке веб-приложений с использованием актуальных JavaScriptтехнологий на базе Node.js и React/Angular.